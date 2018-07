Las redes sociales se cachondean del “si no es sí, es no” de Carmen Calvo

Las redes sociales se cachondean de la última ocurrencia de la ministra de igualdad y vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, por la que anunciaba la intención del Ejecutivo de reformar el Código Penal para que “salvo que una mujer diga sí, todo lo demás sea no”.

Miles de preguntas y memes han corrido como la pólvora en twitter donde los comentarios de los usuarios han dejado en evidencia lo ridículo de la propuesta -que ya está recogida en la ley española vigente, artículos 178 a 181 CP- de formas muy ocurrentes:

Mientras @CarlosEstebanRD buscaba el chascarrillo aludiendo al tópico sobre los gallegos de que los que se dice que nunca se saben si vienen o van…

@PhilAMellows se hacía eco de las múltiples reflexiones que apuntaban a que a partir de la propuesta los hombres tendrían que ir acompañados de notarios que certificasen el consentimiento prestado por las mujeres…

Mientras otros han aprovechado para afearle a la ministra este tipo de planteamientos en pleno escándalo por el gasto de dinero público, adscrito a tarjetas black, de sus compañeros del PSOE en la Junta de Andalucía para consumo de servicios de compañía:

Me gustaría que @carmencalvo_ me explicara si cuando sus compañeros de partido se van de putas con dinero público necesitan consentimiento expreso para follar o no. pic.twitter.com/SpIjLEKkgg

— opi (@opicar) 10 de julio de 2018