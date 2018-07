El militar de ‘La Manada’ podrá reincorporarse al Ejército de forma inmediata

El militar de ‘La Manada’, Alfonso Cabezuelo, se reincorporará en breve a su puesto de trabajo en el servicio militar. Cabezuelo, que estaba destinado a la Unidad Militar de Emergencias en la provincia de Cádiz, está ahora pendiente de nuevo destino tras conseguir la libertad provisional a raíz del recurso que presentó su defensa.

Aunque no tenga destino, de momento Cabezuelo pasará de ingresar el 75% que cobraba mientras se encontraba en prisión preventiva a cobrar el 100%, aunque no trabajará ya que no tiene destino fijado. Una vez recuperada la libertad provisional, el Ministerio de Defensa tiene la obligación de reincorporar al hombre, en el servicio militar desde el año 2008, hasta que la sentencia de la Audiencia de Navarra, recurrida tanto por su defensa como por la acusación, sea firme.

Cabezuelo, de 30 años, tiene antecedentes previos a los hechos de los Sanfermines por lesiones, riña tumultuaria y desorden público. Delitos que cometió durante su etapa como militar, cuando presuntamente también participó junto con otros miembros de La Manada en Pozoblanco (Córdoba), en la violación de otra chica.

En libertad provisional

La Audiencia Provincial de Navarra, con el voto particular de uno de los tres magistrados, decidió hace unas semanas poner en libertad provisional a ‘La Manada’, los cinco jóvenes condenados a una pena de nueve años por un delito de abuso sexual con prevalimiento a una joven de Madrid durante los Sanfermines de 2016.

El auto contó con un voto particular discrepante del presidente del tribunal, José Francisco Cobo, quien abogó por la prórroga de la prisión provisional sin condiciones.

A los cinco sevillanos se les impusieron también medidas cautelares, como la obligación de comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado correspondiente de su localidad de residencia; se les prohibió entrar en la comunidad de Madrid, donde reside la víctima, al igual que toda comunicación con ella; se les retiró el pasaporte, y se les prohibió salir del territorio nacional sin autorización judicial.