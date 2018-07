Los ex secretarios de Estado Fernández de Moya y Nieto se alían con Casado para conquistar Andalucía

El refuerzo de Pablo Casado incluye, y de forma destacada, el área andaluza. Dos ex secretarios de Estado apuntalan ya su equipo de candidatura pese a no haber estado inicialmente en sus filas. Se trata de José Enrique Fernández de Moya -ex secretario de Estado de Hacienda- y José Antonio Nieto -ex secretario de Estado de Seguridad-, dos hombres fuertes para conquistar Andalucía en la segunda vuelta de las Primarias.

Esta región se convirtió en el susto de Casado en el voto de la militancia. Y es que, ese a pasar a la segunda vuelta de las primarias y quedar a sólo 1.500 votos de Soraya Sáenz de Santamaría, Casado habría ganado con facilidad en toda España de no ser por la concentración de voto en el feudo de Juan Manuel Moreno y Javier Arenas en favor de la ex vicepresidenta.

Ahora, Pablo Casado ha decidido dar la vuelta a esta situación. En primer lugar con la incorporación del ex ministro Juan Ignacio Zoido. En segundo lugar con el respaldo de los compromisarios de la candidatura de María Dolores de Cospedal, que, como adelantó OKDIARIO, suponen cerca de la mitad de los casi 500 que aporta a la votación final Andalucía. Y, ahora, con la suma a sus filas de dos ex secretarios de Estado de Hacienda con fuerte arraigo en tierras andaluzas. José Enrique Fernández de Moya, ex alcalde de Jaén. Y José Antonio Nieto, ex alcalde de Córdoba.

El refuerzo de posiciones y el trabajo de campo llevado a cabo para convencer a los compromisarios del voto en favor de Casado debe dar una mejora de su situación en Andalucía, según las expectativas de la candidatura de Casado.

Alianza con Cospedal

La alianza de Casado en esta segunda vuelta con María Dolores de Cospedal, será la gran ayuda de todos modos. Y es que la ex ministra de Defensa acumula casi la mitad de los compromisarios en Andalucía y éstos apoyarán a Pablo Casado.

Los pactos de alianza están sellados. Y con ellos, la suma de fuerzas. Uno de los sitios clave donde el reparto de fuerzas puede ser determinante es Andalucía. Y es que allí el número de compromisarios se eleva hasta el nada despreciable número de casi 500 personas.

Y de ellos, según las cuentas del sector de Cospedal, entre 220 y 250 se mantienen en estos momentos firmes en el apoyo a su líder. Y, puesto que la exministra de Defensa no ha pasado a la segunda vuelta de las primarias de este Congreso Extraordinario, se mantienen firmes a lo que les diga ella. Y la postura es la de apoyar a Casado para impedir el avance hacia la Presidencia del Partido de Soraya Sáenz de Santamaría.

El reparto de compromisarios, de hecho, se encuentra dominado por Andalucía, pese a no haber ganado nunca el partido las elecciones en esta comunidad autónoma.

Hay que recordar que Cospedal logró la victoria en Castilla-La Mancha, Galicia, Asturias y Ceuta. Y en territorios como Madrid, Andalucía, Extremadura y Cataluña quedó en segundo puesto. La exministra logró el 25,9% del apoyo total de los afiliados y, aunque ese porcentaje no guarda relación absoluta y directa con el número de compromisarios, puede ser determinante en el apoyo a Pablo Casado para que se imponga o no a Soraya Sáenz de Santamaría.

Solo en Castilla-La Mancha, Galicia y Asturias, las tres autonomías en las que ha ganado Cospedal, suman más de quinientos compromisarios. De hecho, Galicia y Castilla-La Mancha son la tercera (279) y la sexta (199) en reparto de delegados, según los datos facilitados por el partido de acuerdo al censo del mes junio.