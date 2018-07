Los cospedalistas Tejerina, Zoido y Catalá se pasan a la candidatura de Casado

Los ex ministros de Interior, Juan Ignacio Zoido, Agricultura, Isabel García Tejerina, y Justicia, Rafael Catalá se integran en la candidatura de Pablo Casado en las Primarias por la Presidencia del PP. Se trata del último grupo de refuerzos , todos ellos además cospedalistas, que se suman al proyecto del que fuera vicesecretario de Comunicación del partido y que se disputa el control del PP con Soraya Sáenz de Santamaría.

Los tres ex ministros estaban inicialmente en la lista liderada por María Dolores de Cospedal, apeada en la primera vuelta de las Primarias. Es más, otra de las personas clave de la candidatura de la ex ministra de Defensa, Agustín Conde –ex secretario de Estado de Defensa– pasará igualmente a engordar los apoyos de Casado.

La suma de estos apoyos confirma una vez más el acuerdo alcanzado por María Dolores de Cospedal con Pablo Casado para unir fuerzas y evitar la llegada de Sáenz de Santamaría a la Presidencia como sustituta de Mariano Rajoy.

El candidato a la Presidencia del PP no ha ocultado que ha hablado ya con todos los aspirantes que fueron eliminados en la primera vuelta de las primarias y reconoce que su equipo está trabajando en una “estrategia conjunta” con el equipo que acompañó a María Dolores de Cospedal. De hecho, ha habido ya contactos al primer nivel y el apoyo está cerrado, tal y como adelantó OKDIARIO.

Hasta el momento, Soraya Sáenz de Santamaría había utilizado el argumento de que ella era la que englobaba a perfiles con experiencia de Gobierno. El nuevo apoyo cosechado pro Casado pone ese marcador en un situación un tanto distinta. Y es que varios ex ministros y un ex secretario de Estado se pasan directamente con Pablo Casado.

Vicente Tirado, ex presidente de las Cortes de Castilla la Mancha, y el senador Antonio Serrano, todos ellos del bloque de Cospedal, también se suman al apoyo a Casado.

Acuerdo previo a las Primarias

Y es que, aunque se haya ocultado hasta ahora, lo cierto es que este escenario de posibles apoyos cruzados en caso de que Cospedal no pasase a la segunda vuelta se había hablado inicialmente. Cuando Cospedal no quería presentarse. Cuando parecía que el candidato único o preferente sería Alberto Núñez Feijóo. Y cuando Cospedal sólo barajaba presentarse para impedir la Presidencia de Soraya Sáenz de Santamaría al frente del PP.

Y la decisión adoptada se ha ido confirmando día a día: la de hacer lo posible para que Sáenz de Santamaría no llegue a tomar el mando del Partido Popular.

La decisión siempre se ha apoyado en dos argumentos. Uno de ámbito nacional e ideológico. Y es que a nadie se le escapa que existe una plena afinidad ideológica entre Cospedal y Casado. Por ello, porque comparten una visión política y de España más cercana, la versión se reafirmó de inmediato: los equipos y compromisarios de Cospedal apoyarán en la segunda vuelta a Pablo Casado.

El segundo argumento era personal pero igualmente de gran peso. Y es que el enfrentamiento tradicional entre las dos mujeres con mayor fuerza en el partido es de tal calado, que los equipos de Cospedal son conscientes de que no habrá perdón por parte de la ex vicepresidenta del PP por mucho que les prometa.

Por ello, la decisión está tomada: los equipos de Cospedal apoyarán a Casado, algo que puede dar el triunfo definitivo de la Presidencia del PP a Pablo Casado.