El ex jefe de Gabinete, la secretaria y el asesor de Rajoy hacen campaña por Soraya

El ex jefe de Gabinete, la secretaria y el asesor de Mariano Rajoy hacen campaña por Soraya Sáenz de Santamaría. El primero de ellos es más conocido. Su nombre es José Luis Ayllón y no ha ocultado su participación en favor de la ex vicepresidenta. Ayllón, de hecho, ha sido uno de los apoyos más fieles y leales a Rajoy durante todo este tiempo y, simultáneamente, una de las personas que mejor se ha coordinado y trabajado con la ex vicepresidenta del Ejecutivo.

Ayllón fue el relevo de Jorge Moragas en la fase final de legislatura y tomó los mandos en momentos tan decisivos como el cierre de los acuerdos para garantizar la presencia española en organismos internacionales como el BCE.

Su relevancia es importante y él, según diversas fuentes consultadas por OKDIARIO, ha realizado en los últimos días llamadas para recabar más apoyos en favor de la ex vicepresidenta.

Ayllón ha señalado a este diario que “he llamado a personas de mi círculo más cercano. Pero no he presionado a compromisarios. He trasladado comentarios normales de campaña, pero nunca he hecho ningún tipo de presión”. Pese a ello, algunas de las fuentes que han hablado con OKDIARIO aseguran que las llamadas se han realizado de forma más generalizada.

La segunda persona que ha tomado partido por la candidata Sáenz de Santamaría es la asistente y secretaria personal de Mariano Rajoy. Su nombre es Ketty Satrústegui y ha sido el apoyo más personal y cercano en los peores momentos de Rajoy. La última etapa, con la moción de censura, ha sido uno de esos momentos en los que la lealtad de Satrústegui ha sido clave para Rajoy.

Las mismas fuentes afirman que es otra de las personas que ha movilizado apoyos en favor de Soraya Sáenz de Santamaría.

La tercera persona ha sido otra de las grandes patas del apoyo más cercano del ex presidente en su última etapa. Su nombre es Sergio Ramos y las fuentes de este diario apuntan a él como uno de los hombres que ha realizado llamadas con el fin de conseguir que los compromisarios respalden a la número dos de Rajoy en el Gobierno durante todo este periodo.

Sergio Ramos fue, de hecho, el padre intelectual de uno de los últimos cambios en la iconografía del PP. Él fue el impulsor de la representación gráfica de la encina que presidido la Convención Nacional del Partido Popular. En esa convención -que quedó un tanto desfigurada por la crisis de Cristina Cifuentes-, Ramos recibió el encargo de Fernando Martínez Maíllo y lo cumplió: la gaviota dejó paso a otro símbolo, la encina: toda una representación del aguante. Y encima lo hizo gratis, sin coste de agencias de publicidad ni nada parecido.

Ramos, otro de los hombres de máxima confianza del ya expresidente Rajoy, se habría enrolado igualmente en el papel de buscar apoyos para Soraya en esta fase final de las primarias que, ya no se celebrará con el voto de los militantes, sino de los compromisarios.