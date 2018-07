Así fue el ‘picoteo’ en el que el PP mostró unidad antes de la batalla final de las Primarias

Ensaladilla, croquetas, jamón, queso… vino, agua y puro en el exterior. Sentados como en una boda, con el nombre puesto en cada silla, pero con una cena a base de tapeo; así han celebrado la llegada del verano los diputados del PP y algún invitado que hace algún tiempo que dejó el escaño, como el presidente del PP Vasco Alfonso Alonso. Según el ex ministro Juan Ignacio Zoido “el espíritu navideño” ha reinado en la cena, que otra ministra partidaria de Cospedal considera “ha sido utilizada por los candidatos”.

Aunque nadie ha hablado dirigiéndose a los comensales, sí que ha sido habitual que se levantaran de sus sillas para ir a saludar a compañeros sentados en otras mesas. Ha sido en uno de esos momentos, cuando Rafa Hernando que estaba entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado se ha levantado a saludar a otra mesa, que los dos candidatos se han quedado juntos y han regalado la única instantánea del momento, sonrientes y como si no estuviesen compitiendo por el mismo sillón.

Con Hernando, Sáenz de Santamaría y Casado también estaban sentados Ana Pastor y Carlos Floriano. En la mesa del lado, se encontraban algunos ex ministros como Zoido o Dolors Montserrat. La secretaria general del partido y tercera en discordia, Maria Dolores de Cospedal, estaba más alejada “por que había venido con unas amigas”.

Antes de los postres algunos comensales ya habían empezado a desfilar hacia la terraza, con el puro en la mano. Ahí, el director de campaña de Sáenz de Santamaría, José Luis Ayllón y el vicesecretario Javier Maroto hacían cada uno corrillos diferentes. Dentro de la sala no se ha hablado excesivamente del congreso, aseguran los presentes, pero ya fuera… quedan diez días y cada voto suma.

La mayoría de los asistentes han salido más contentos que al entrar, que ya esbozaban alegría. La palabra unidad era repetida por varios miembros del PP, aunque no se referían con ello a un pacto entre Soraya y Casado de forma inminente. Según la ex ministra Isabel García Tejerina, “la unidad está en casa, tenemos que elegir entre nosotros mismos”. Otra voz autorizada de los populares se refería a los días que vienen como “muy tranquilos”.

Sobre las doce y media todos los comensales ya habían abandonado la sala principal del hotel Preciados, situada a los bajos de este céntrico establecimiento de la capital, para ir a descansar. Aún así, a alguno aún le quedaban fuerzas: “nos vamos al Tony2 a tomar una copa?”, preguntaba un viejo diputado.

La ausencia de dos históricos

El ex presidente del gobierno, ex diputado desde hace unas semanas, tampoco estaba en la cena de verano de este curso parlamentario en el que él ha jugado un papel importante. Algunos diputados, en la terraza, se acordaban de él: “eso si a Rajoy le da la gana”, decía. Tampoco estaba la ex ministra y ex vicepresidenta Celia Villalobos.

En la lista de ausentes también se suman los ex ministros Cristóbal Montoro, Iñigo de la Serna, Alfonso Dastis o el diputado Jorge Fernández Díaz.