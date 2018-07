Los golpistas catalanes tendrán la llave de RTVE tras ‘colar’ a un consejero del PDeCAT

Los golpistas catalanes del PDeCat, el partido de Carles Puigdemont y Artur Mas, tendrá la llave de las decisiones más complejas en el próximo Consejo de Administración de RTVE. Y es que los independentistas de la formación integrada en Junts Per Catalunya (JuntsxCat) han conseguido colar a un profesor afín a sus intereses entre los 10 consejeros de la nueva dirección del ente público. Pese a que la lista fue presentada formalmente en el registro de las Cortes con la firma de PSOE, Unidos Podemos y PNV, lo cierto es que ya incluía un nombre que contaba con el beneplácito del PDeCAT: Josep Luís Micó Sanz. Una maniobra que se ha ocultado a la medios de comunicación y a la opinión pública, y que destapa ahora OKDIARIO.

Sí era sabido, porque lo desveló también este periódico, que el Gobierno de Sánchez ofreció a ERC un puesto en el Consejo de Administración de RTVE, pero los republicanos prefirieron rechazar el gesto a cambio de mantener el control sobre los medios públicos catalanes para continuar con su política de adoctrinamiento en esta comunidad.

El propio PDeCAT quiso desvincularse de este acuerdo, en el que no aparecía su firma, a través de su departamento de Prensa en el Congreso el pasado 2 de julio. “Hola. El PDeCAT no está en el acuerdo de PSOE-Podemos de RTVE que se ha registrado hace un rato” fue el mensaje trasladado a los medios. A continuación, con la lista de 10 nombres ya conocida, el portavoz del PDeCat en el Congreso, Carles Campuzano, declaró: “Hoy en la (primera) votación optaremos por la abstención con voluntad de desbloquear la situación, pero también a la espera de que se construyan consensos, lo más amplios posibles, en las próximas horas. No es un problema de que no nos guste la lista, es una lista correcta, de profesionales del sector, pero nos parece que todo este proceso tendría que haber sido mucho más serio desde hace bastantes meses”.

La negociadora de Podemos en la Comisión Mixta de RTVE confiesa que el PDeCAT estará presente en la nueva dirección del ente público

Justo al día siguiente, el PDeCAT se sumó a la estrategia de ERC y condicionó su apoyo en la segunda votación a que el Gobierno central aceptara un diálogo “sin límites” con la Generalitat, empezando por la reunión de Pedro Sánchez y Quim Torra celebrada este lunes, donde ambos abordaron un referéndum de autodeterminación y la situación de los presos golpistas, entre otras cuestiones. El portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluís Cleries, dijo el 3 de julio: “En función de cómo vayan los temas de Cataluña nosotros estamos más dispuestos a colaborar o no”.

Finalmente, Moncloa accedió a ese orden del día para la cita Sánchez-Torra y el Congreso, con los votos de los independentistas, terminó aprobando los 6 miembros de la lista del PSOE y sus socios. La Cámara baja hará lo propio este jueves con los 4 que debía aprobar el Senado ya que aquí no han salido adelante por la mayoría absoluta del PP. Uno de esos cuatro será Josep Luís Micó Sanz.

Lo reconoce Podemos

La negociadora de Podemos en la Comisión Mixta de Control de RTVE, la diputada Noelia Vera, reconoció este fin de semana en una entrevista en El Salto que el PDeCAT estará presente en la nueva dirección de Radio y Televisión Española. “El Consejo de Administración (de RTVE) es muy plural. El PNV tiene designada a una persona, el PDeCAT, también. Gente poco sospechosa de ser de izquierdas y bolivariana. Creo que los acuerdos a los que se van a tener que llegar son amplios. Estoy convencida que el día a día lo va a demostrar”, confesó la parlamentaria de Podemos. Fuentes del PDeCAT mantenían este lunes en contacto con OKDIARIO que no han “propuesto” a ningún candidato.

De esta manera, el reparto de puestos en el Consejo de Administración transitorio de RTVE (hasta que se materialice el concurso público) queda con cinco miembros próximos a Podemos (Rosa María Artal, Cristina Fallarás, Víctor Sampedro, Fernando López Agudín y Juan Tortosa Marín), tres afines al PSOE (Tomás Fernando Flores como presidente, Concepción Cascajosa e Isabel Cerrada), uno al PNV (Juan José Baños Loinaz) y el citado Josep Lluís Micó Sanz, al PDeCAT.

Con esta distribución, el consejero afín al partido de Puigdemont podrá declinar la balanza hacia Podemos en las decisiones donde las posturas estén más enfrentadas, evitando así que el nuevo presidente, Tomás Fernando Flores, impuesto por el PSOE, haga uso de su voto de calidad en caso de empate.

En la agencia de Puigdemont

Josep Lluís Micó Sanz fue miembro del Consejo de Administración de Intracatalonia SA, la sociedad propietaria de la Agencia Catalana de Noticias (ACN), entre 2012 y 2016. Esta sociedad, de la que el propio Puigdemont fue su primer director, ha estado al servicio del aparato de propaganda del secesionismo.

Micó Sanz, profesor en la Universidad Ramón Llull, arremetió contra los medios de comunicación por ocultar, a su juicio, la “represión policial” el 1-O durante el referéndum ilegal en Cataluña, tal y como publicó OKDIARIO el pasado 3 de julio.

En un artículo publicado en La Vanguardia al día siguiente de la consulta, Micó Sanz afirmó que los ciudadanos que difundieron imágenes de los disturbios a través de las redes sociales “cumplían con su deber”. “Las imágenes del 1-O grabadas y difundidas por miles de particulares han ayudado a demostrar la contradicción entre el discurso político y la represión en las calles”, sentenció.