Ángel Garrido denuncia el “auténtico error” de Pedro Sánchez al recibir primero al “fanático” Torra

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha calificado este martes de “auténtico error” que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, recibiera antes que al resto de dirigentes regionales al presidente catalán, Quim Torra, a quien considera “un fanático convencido de la independencia que ha insultado a los españoles”.

En una entrevista concedida al Canal 24 horas, Garrido ha señalado que no se puede tratar a Torra de manera igual que al resto de presidentes autonómicos, “ni mucho menos con ventaja sobre el resto”, porque éste no va a rectificar “nada”.

Mucho mayor ha sido el error, para el dirigente regional, cuando el presidente catalán ha salido de la misma “con concesiones”. “Eso no va a ayudar a nadie y seguramente tampoco a Pedro Sánchez, que tiene facturas que pagar. Esas facturas las tendría que pagar él y no todos los españoles”, ha dicho.

Tampoco le ha gustado a Garrido la comisión bilateral que se ha planteado. A su parecer, “el fanatismo no agradece nada y cualquier gesto que se haga no va a servir para que hagan un gesto siguiente sino todo lo contrario”. “No hay que dar ningún paso, hay que mantenerse firme con ellos. Mientras ellos no den pasos atrás, que tienen que dar muchos, no podemos permitir que avancen”, ha trasladado.

Asimismo, el presidente ha criticado la ruptura de relaciones entre el Gobierno catalán y la Casa Real, algo que, a su parecer, responde a su “grado de radicalismo”. Para Garrido, Sánchez debería “haber puesto las cosas más claras y más firmes al señor Torra porque no se puede consentir que al jefe del Estado se le ponga una suerte de veto en una región de España”.