Garrido nombra a Pedraza comisionada para las Víctimas del Terrorismo tras arroparla Casado

Ángel Garrido nombra a Ángeles Pedraza Comisionada para las Víctimas del Terrorismo tras el acto con Casado. Este domingo en el acto que está convocado en Las Rozas, el presidente de la Comunidad de Madrid va a anunciar el nombramiento de Ángeles Pedraza como Comisionada de las Víctimas del Terrorismo y con el fin de que puede comprobar y garantizar que son atendidas de acuerdo a la nueva Ley para la Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid.

La norma aún se encuentra en tramitación en la Asamblea de Madrid. Pero Garrido ha querido acelerar el nombramiento de Pedraza que, además, estará presente en el acto de este domingo.

El acto de Garrido en Las Rozas ocurre, además, 24 horas después de que el candidato a la Presidencia del PP, Pablo Casado, haya protagonizado un homenaje a las víctimas del terrorismo en el bosque de los Recuerdos del madrileño parque del Retiro precisamente con Ángeles Pedraza, presidenta hasta 2016 y durante seis años de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

Pablo Casado ha decidido, de este modo, arropar a Pedraza y las víctimas. Y Garrido ha decidido nombrarla Comisionada para su protección.

Pedraza no ocultó este sábado su agradecimiento a Casado. “Pablo no está aquí por las recientes elecciones [en el PP] sino porque es un referente moral. Y nos acompaña a nosotros, que hemos cometido un pecado: ser españoles y defender la libertad”, afirmó Pedraza en el acto.

Para la portavoz de la AVT “Un gran país no es sólo el que se ocupa de la economía sino de los valores más importantes: La unidad de España, la familia y las víctimas del terrorismo”.

Casado aprovechó el acto para reafirmar su compromiso con las víctimas y para anunciar que impulsará una ley de memoria, dignidad y justicia que, entre otras cosas, intentará prohibir los homenajes a los etarras y relanzar, por el contrario, los homenajes honoríficos en los distintos municipios de España dedicados a las víctimas del terrorismo.

Casado anunció también una reforma educativa para que “nuestros hijos aprendan lo que ha pasado en España”, en especial referencia, precisamente, a que los niños aprendan en los colegios la verdadera historia de la barbarie de ETA y la labor heroica y pacífica de las víctimas.

Este domingo Garrido, en la misma línea, dejará claro el respaldo a la AVT con el nombramiento igualmente de Ángeles Pedraza.