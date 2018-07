Sánchez se autoinvita a la cumbre tecnológica para sacarse la foto con Obama

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha autoinvitado a la primera Cumbre de Innovación Tecnológica y Economía Circular, que este viernes se ha celebrado en Madrid, para fotografiarse con el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

No estaba previsto, no lo tenía en su agenda oficial. Sin embargo, el presidente del Gobierno no ha querido perder la oportunidad de saludar a Obama. Un breve encuentro que ha tenido lugar tras el Consejo de Ministros, en una de las salas reservadas para autoridades del hotel Marriot de Madrid.

Este cónclave que no se esperaba nadie: ni los responsables de comunicación del evento, ni el propio ex mandatario estadounidense, que solo aceptó el encuentro si Sánchez se desplazaba hasta las afueras de Madrid, hasta el lugar donde se celebraba el acto.

Pedro Sánchez ha coincidido con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y el candidato a la presidencia del PP, Pablo Casado, y con más de 1.500 personas que han participado en la Cumbre. Tanto Rivera como Casado han tenido la oportunidad de subir al escenario junto al premio Nobel de economía, Finn Kydland, José Luis Bonet, Presidente de Incyde y de la Cámara de Comercio de España, ó Juan Verde, presidente de Advance Leadership Foundation, entre otros.

La reunión de Carmena con Obama

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida a la Cumbre y de recibir, junto a Albert Rivera y Pablo Casado, al expresidente de los Estados Unidos. La regidora ha podido mantener una reunión con Barack Obama para “escuchar a un presidente como Obama, una persona con tantas responsabilidades y que ha dado el avance de conseguir un Gobierno como el suyo“. Así se ha manifestado Carmena ante los medios de comunicación tras su charla con Obama.