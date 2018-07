El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha advertido hoy ante la hipótesis de que María Dolores de Cospedal pueda apoyar a Pablo Casado en su disputa con Soraya Sáenz de Santamaría por la presidencia del PP que “en política, uno más uno no son dos”.

Martínez-Maíllo, en una entrevista en RNE y al ser preguntado por el hecho de que Cospedal pueda trasladar ese apoyo, ha avisado de que atribuirse compromisarios es un juego muy complicado.

“Las cosas van por otra vía. Decir estos son mis compromisarios, mis votos, y yo los doy, los quito, los pongo, los sumo, los bajo… esto no funciona estrictamente así”, ha añadido antes de subrayar que el voto es secreto

Y ha insistido: “En política, uno más uno no son dos, y, si no, que se lo digan a Alberto Garzón, de Izquierda Unida”.

Una referencia al hecho de que la unión de este partido con Podemos no obtuvo la suma de los potenciales electores de ambas fuerzas políticas por separado.

Por ello, ha insistido en que “hay que tener mucho cuidado con las sumas y las restas porque en política no funcionan así. He visto en los periódicos muchas sumas y restas -ha añadido- y no me convence ninguna”.

Para Maíllo, que no ha desvelado a quién votó ayer, ahora comienza un nuevo proceso y puede darse el caso de que algún candidato haya ganado en alguna comunidad por un estrecho margen de votos y los compromisarios de esa comunidad puedan ser de otra candidatura.