El director de la campaña de Soraya Sáenz de Santamaría en la carrera por la Presidencia del PP, José Luis Ayllón, cree que su candidata tiene un número de compromisarios “favorable” para el congreso del partido, a la vista de los resultados de la primera vuelta.

En declaraciones en Onda Cero, Ayllón ha señalado que hay que escuchar “lo que han dicho los votantes”.

Ha apuntado que la lista más votada “suele coincidir” con lo que quieren los compromisarios y ha considerado además que la mayoría de ellos votarán “lo que han dicho los afiliados”, que en la primera vuelta de ayer dieron más votos a la exvicepresidenta que a Pablo Casado, el otro candidato que ha pasado el corte.

El exjefe de Gabinete de Presidencia del Gobierno ha insistido en la disposición de Sáenz de Santamaría de integrar y ha recordado que desde el inicio de su campaña, cuando presentó avales, prometió que trabajaría por un partido “unido” y es “evidente” que su candidatura ha trabajado en esa dirección.

Además ha señalado que eso es lo que les han pedido los afiliados con los que han estado en campaña, que lleguen al congreso del 20 y del 21 de julio de la forma “más unida posible”.

José Luis Ayllón, que no cuenta aún con la relación de compromisarios elegidos, no cree que se trate ahora de identificarlos con una candidatura u otra, porque “esto no es un gobierno de coalición” sino un partido en el que los afiliados se han decantado por uno u otro candidato pero a partir del 21 de julio todos son del PP.

Y toda esa gente “tiene que contar”, ha señalado Ayllón, quien ha asegurado que el equipo de Sáenz de Santamaría no tiene aún planificada esta segunda parte porque es nueva para ellos al igual que para el conjunto del PP.