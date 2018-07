Militantes a corriente de pago denuncian que no han podido votar a favor de Casado en Málaga

Es la primera vez en la historia que el PP que la militancia va a elegir a su presidente. Y el proceso está teñido de presiones de todo tipo. Unas de las más destacadas se están produciendo en Málaga, donde el líder del partido, Elías Bendodo, está siendo denunciado públicamente por trabajar de forma artera en favor de Soraya Sáenz de Santamaría y en contra de los intereses de Pablo Casado.

‘Manu Garrido’ ha dado la voz de alarma en Facebook. Se trata de un perfil falso, por razones obvias, pero OKDIARIO ha conseguido hablar con la persona real que se protege tras él. Y corrobora su denuncia: que no podrá votar este jueves porque se le ha impedido pagar la cuota establecida y ponerse a corriente de pago.

Explica que lo que a él le pasa no es una excepción. Son numerosos los militantes que a los que Bankia les ha devuelto el recibo con el que pretendían ponerse al día.

“Nada más tener conocimiento he reclamado al COC (Comité Organizador del Congreso) y me dicen que no pueden hacer nada, me parece vergonzoso, en vez de dar facilidades a los militantes estos señores solo hacen que poner impedimentos. Y luego se sorprenderán que los militantes no quieran saber nada del partido”, denuncia.

‘Manu Garrido’ asegura a OKDIARIO que a muchos militantes de Málaga a corriente de pago no se les ha permitido inscribirse en el censo de votantes para las Primarias que elegirán al sucesor de Rajoy.

Urnas de cartón en Madrid

En urnas de cartón, sin cabinas y con el voto escrito a bolígrafo y sin ocultar en un sobre. Así se están celebrando las Primarias del PP en las principales sedes de Madrid. Además, los medios de comunicación no pueden acceder a las delegaciones populares para informar de lo que ocurre dentro.

Mientras en las principales sedes de la capital de España los afiliados han tenido que depositar sus votos en cajas de cartón, los inscritos de Valencia, Alicante, Ávila, Toledo y Albacete, entre otras provincias, han podido hacerlo en urnas de metacrilato.