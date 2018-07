Cospedal cuelga en Twitter una cita falsa del ‘Quijote’ para agradecer el apoyo en las Primarias

María Dolores de Colspedal, candidata a las Primarias del PP, acaba de publicar en su cuenta personal de Twitter un texto de Miguel de Cervantes que no corresponde al autor de ‘El Quijote’.

La candidata encabeza el texto con el siguiente comentario: “Hoy es el día. Muchas gracias para todo los que me acompañáis en este maravilloso camino”.

Y, a continuación, coloca el texto atribuido al Quijote: “Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho; los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones; nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos; la cosa más fácil, equivocarnos; la más destructiva, la mentira y el egoísmo; la peor derrota, el desaliento; los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor; las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos, y sobre todo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia donde quiera que estén”.

Hoy es el día. Muchas gracias por todo a los que me acompañáis en este maravilloso camino. pic.twitter.com/9N8cMUi3pb

Sin embargo, este párrafo no figura en ninguna página de la gran novela española. De hecho, ni siquiera la expresión ‘querido Sancho’ existe en el libro de Cervantes. Ni en la primera parte, ni en la segunda. Tampoco en el Quijote de Avellaneda ni en la comedia de Guillén de Castro.

Minutos después, cuando Cospedal fue advertida del error, Cospedal ha vuelto a colgar un nuevo tuit para concluir que “es mucho más importante el mensaje que quien lo dice”.

Me lo mandó un amigo por Whatsapp esta mañana, me gustó lo que decía y lo tuiteé. Ahora ya sé que la cita no es del Quijote pero lo que dice sigue siendo válido, incluido lo de que la cosa más fácil es equivocarnos. Y es que es mucho más importante el mensaje que quién lo dice. https://t.co/7523wBjI9H

— Mª Dolores Cospedal (@mdcospedal) 5 de julio de 2018