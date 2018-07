El PP no participará en la “cacicada” de Sánchez para renovar RTVE con Podemos, PNV y ERC

El PP ha roto las negociaciones con el PSOE para la renovación de RTVE al no haber consenso sobre la composición del Consejo de Administración del ente público y ha anunciado que se desvincula del proceso exprés impulsado por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez vía decretazo.

Según ha anunciado el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, ese decreto es una “cacicada” y un “asalto” a RTVE, al tiempo que ha anunciado que esta misma semana presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional. Así mismo, los populares van a pedir en la Diputación Permanente la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que explique “los pagos a su socios” a cambio de su apoyo en RTVE.

Pese a que los populares han mantenido amplias conversaciones con el PSOE para tratar de llegar a una distribución equitativa de los consejeros en función del reparto de fuerzas parlamentarias existente en las Cortes Generales, esas negociaciones no han fructificado y el PP, el partido con más escaños en la Cámara baja y con mayoría absoluta en el Senado, se va a quedar fuera del ente público en un hecho insólito en Democracia. Tampoco estará Ciudadanos, que ni siquiera entró en las conversaciones.

Tal y como informó OKDIARIO el martes, los populares incluso incluyeron en lista de candidatos por el Congreso a Nieves Cristina Alcaine Hernández, directora de informativos y programas de RTVE en Canarias, que se había retratado de negro en contra de la gestión del último presidente de la Corporación José Antonio Sánchez, propuesto precisamente por el PP. Alcaine Hernández manifestó así su descontento ante la dirección de los informativos, denunció el “secuestro de la televisión estatal por parte del PP” y criticó el bloqueo en la renovación de la dirección corporativa.

Además, los populares también se mostraron abiertos ante el PSOE a apoyar a su candidato para presidir RTVE, el director de Radio 3 Tomás Fernando Flores. Este profesional de la casa llegó a la dirección de Radio 3 en 2012, con el PP al frente ya del Gobierno. De hecho, según apuntan fuentes parlamentarias, aquel nombramiento fue bien visto por la entonces secretaria general del PP y ahora aspirante a liderar el partido, María Dolores de Cospedal.

El PP termina adoptando la misma posición que Ciudadanos, la de no participar en esta renovación exprés para no legitimar el decretazo

Pero todo estos gestos del PP no han sido suficiente para alcanzar un punto de encuentro con el PSOE de Sánchez, que sacará adelante este miércoles en el Congreso, salvo sorpresa de última hora, su lista de 6 consejeros pactada previamente con Unidos Podemos y PNV. Y lo hará gracias apoyo de los independentistas de ERC, que ya en el día de ayer abría la puerta a votar a favor tras aceptar el Gobierno que el diálogo con la Generalitat del golpista Quim Torra sea “sin cortapisas”.

De esta manera, el PP ha terminado adoptando la misma posición mantenida por Ciudadanos desde el principio, la de no participar en esta renovación exprés para no legitimar tal decretazo, totalmente contrario al espíritu de consenso plasmado en la Ley 5/2017 de concurso público en RTVE pendiente de tramitación.

Cláusula inconstitucional

Los populares han decidido acudir a la Justicia porque consideran que el decretazo de Sánchez ignora totalmente al Senado, donde se deben elegir a los otros 4 consejeros de RTVE (de un total de 10). Los populares aquí tienen mayoría absoluta, pero la norma aprobada por el Gobierno de Sánchez dice que se necesitan mayoría de dos tercios en primera votación, mientras que en segunda votación no basta con mayoría simple sino que además la lista propuesta debe tener el respaldo de cuatro grupos parlamentarios (“la mitad de los grupos parlamentarios de la Cámara que corresponda”, dice el texto). El PP considera que esta cláusula es inconstitucional en toda regla por usurpar la función del Senado.

En el Congreso, sin embargo, los socialistas sí tienen prácticamente asegurado el respaldo de tres grupos (Unidos Podemos, PNV y ERC) por lo que su lista saldrá adelante. Y no sólo serán nombrados los 6 consejeros a elegir por la Cámara baja, sino también los 4 del Senado, ya que el Ejecutivo de Sánchez también introdujo en el decreto que si la Cámara Alta no consigue aprobar a sus consejeros por el motivo que fuere, “el Congreso de los Diputados podrá, excepcionalmente y en el plazo de 10 días naturales adicionales, proceder a la elección de estos“.

También prevé el decreto que si el Congreso tampoco consigue elegir a los consejeros, “el Gobierno propondrá el nombramiento de un administrador provisional único para la Corporación”, que tendría que ser aprobado por mayoría absoluta de la Cámara baja (en segunda votación).

“República bananera”

A todo esto hay que recordar que el Congreso todavía debe convalidar el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros. Y es que se están eligiendo a los consejeros antes de que la propia norma en sí tenga el visto de la Cámara baja. Sobre todas estas maniobras deberá pronunciarse el Tribunal Constitucional tras el recurso del PP.

“Con este decreto, por primera vez en este país, se dice que lo que diga la mayoría parlamentaria no cuenta, esto no tiene precedentes. No es propio de un país como España, es propio de una república bananera”, ha denunciado Hernando.