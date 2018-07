José Ramón García-Hernandez: “No puede ser que la política penitenciaria la marquen los verdugos”

José Ramón García-Hernandez pide la ilegalización de Bildu. Asegura que “la política penitenciaria no la pueden hacer los verdugos. Y es lo que Sánchez ha pactado. Porque ha pactado con filo etarras”. Afirma que el PP “olvidó sus principios”. Y pide una profunda regeneración del partido basada en la llegada de “los mejores” y en la vuelta a principios como “la libertad, la familia, la unidad de España y el humanismo cristiano”.

‘Joserra’, como se le conoce en el PP, lanza todas estas promesas con forma de “contrato. Por que es un compromiso y hay que cumplirlo”. Y lo hace en su entrevista con OKDIARIO de cara a las Primarias del PP.

“Yo propongo un contrato del nuevo PP, porque las promesas me las tomo como un contrato con los militantes y los votantes”, señala García-Hernández. Un contrato “para garantizar la unidad de España. Y para ello yo propongo tres ideas: la primera de ellas es que la sanidad y la educación sean centralizadas, acabando de una vez por todas con el lenguaje autonómicamente correcto. Haciendo eso los nacionalistas no van a tener recursos para dedicarlos a sus procesos de ruptura”.

La segunda propuesta pasa por “hacer una ley orgánica del uso del castellano con dos capítulos: el deber de conocerla y el derecho usarla. Se acabó la discriminación al conocimiento y al uso del español”.

“La tercera es una ley de defensa de las señas e instituciones del Estado. Esta cuestión de que se vulnera y se insulta a nuestra himno y nuestra bandera se acabó”, añade el candidato y diplomático.

“Propondré dar hasta 4.000 € por hijo a las familias de forma sostenida”

García- Hernández habla también de principios. De los que “se han olvidado en el PP”: “Nuestros principios son liberales conservadores y humanistas cristianos y eso es a lo que debemos volver”. “El Partido Popular debe recuperar y dar dimensión a la familia. Debe aumentarse la ayuda la familia. Y a mí hay una medida que me gusta y que se está poniendo en marcha en Austria: dar hasta 4.000 € por hijo a las familias de forma sostenida”, señala.

Para ‘Joserra’ “el Partido Popular debe llevar a cabo también una reforma de la ley electoral, pero no a través de la empanada que plantea Ciudadanos. Lo que yo propongo es muy sencillo. Cuando tú vas a votar tienes dos urnas. Una para el Senado, donde hay listas abiertas. Pero, sin embargo, tienes otra urna donde hay una lista cerrada y con sistema proporcional. Pues yo propongo que las dos sean listas abiertas y con sistema mayoritario”. Y lo explica: “Así a los nacionalistas les costaría en el Congreso lo mismo que en el Senado estar sobre representados”.

García-Hernández es crítico con C’s. “Nos ha salido un competidor muy molón y de un color un poco chillón, pero lo cierto es que no es creíble porque no es de centro derecha. Nosotros tenemos que recuperar la referencia del centro derecha”.

“Ciudadanos se fueron a la cama socialdemócratas y se levantaron liberales, qué mala noche debieron pasar…”

Para el diplomático y candidato a la Presidencia del PP, la opción de un votante de centro derecha no puede ser el partido de Rivera. “Es que ellos se fueron a la cama socialdemócratas y se levantaron liberales, qué mala noche debieron pasar…”

“Nosotros tenemos que volver a ser la referencia de mucha gente que quiere estos principios. Y para eso necesitamos una regeneración. Por eso yo planteo primarias para cada cargo del partido”, añade. “Si no metemos primarias el próximo congreso del PP va a ser el último congreso del PP”.

‘Joserra’ asegura que “tenemos que hacer un partido que capte a los mejores porque, si no, le estaremos dando la razón a Podemos, que quiere que esto sea como Venezuela”.

García Hernández es muy pesimista con el Gobierno de Sánchez. “Estoy convencido de que Pedro Sánchez le va regalar a Quim Torra un referéndum pactado. Estoy convencido. Al igual que estoy convencido de que la política penitenciaria la van a marcar los nacionalistas vascos. No puede ser que la política penitenciaria la marquen los verdugos”, subraya.

“Son los filoetarras los que están pactando con Sánchez. Es Bildu. Y si ese es el precio que se va a pagar es una abominación”, sentencia. ‘Joserra’ asume muchos errores del pasado. Y entre ellos, el de haber dejado a los proetarras entrar en las instituciones: “Bildu se tenía que haber ilegalizado. Son los mecanismos de defensa de la democracia. Todo aquel que atenta contra las reglas de la democracia debe quedar fuera. Tú puedes tener una opinión distinta a la mía, pero tienes que respetar la ley. Y si no respetar la ley estás fuera de la ley”.

“Empiezo a pensar que Pedro Sánchez es un mago en el asunto de las pensiones”

Sánchez habla también de economía y pensiones. Y no se fía de la “demagogia del PSOE”. “En el asunto de las pensiones empiezo a pensar que no ha llegado un presidente, sino un mago. Ha llegado Pedro Sánchez y las presiones que había en la calle para la subida de las pensiones han desaparecido. Y no habido más subidas de pensiones. Empiezo a pensar que Pedro Sánchez es un mago en el asunto de las pensiones”, ironiza.

“Pero si no somos magos, tenemos que tener un debate muy serio. Y yo sé que muy probablemente, para garantizar la sostenibilidad de las pensiones tengo que ampliar la edad de jubilación. Y muy probablemente tengo que compatibilizar la pensión pública con planes privados. Y si no le gusta a los medios de comunicación de la izquierda me tiene que empezar a dar igual”, aclara el candidato a la Presidencia del PP.

También “tenemos que hablar de inmigración. Pero de qué inmigración necesitamos. La sociedad española tiene que poner por delante la inmigración que necesita. No lo que el inmigrante necesita”, concluye sobre este tema.

Su critica es amplia a su propio partido: “El Partido Popular dejó de tener principios que defender y eso es muy grave. La libertad es uno de nuestros grandes principios. Y lo que le fastidia la izquierda y a los progres es que la libertad pone en el centro del debate a la justicia”, asegura ‘Joserra’.

“La izquierda pone por delante el progreso y eso significa que si tú molestas a su progreso, te pasan por encima. Nosotros tenemos que defender la libertad. Y eso implica bajar los impuestos, apoyar a los emprendedores, defender la idea de que queremos dejar una España mejor a nuestros hijos de que la que hemos recibido”, añade. “Somos profundamente conservadores”.