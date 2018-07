Cospedal: “Mis adversarios están fuera del PP”

La precandidata a presidir el PP, María Dolores de Cospedal, ha afirmado este miércoles en un acto en Palma que la renovación del partido “no pasa por ser una fotocopia de Ciudadanos” porque el PP es “el original”. Cospedal ha señalado que el PP ha gobernado “con una mano atada” en esta legislatura debido a que la “lealtad” de Cs como socios de Gobierno “no ha sido lo mejor que se podría esperar”.

En su discurso en la sede del PP balear, la exministra de Defensa también se ha referido a otros temas como la unidad de España y la corrupción, avisando de que “el que crea que puede venir a hacerse rico se ha equivocado de partido y de profesión”.

En este acto en el último día de campaña, la precandidata ha estado acompañada del presidente del PP balear, Biel Company, que la ha definido como “una mujer con muchísima experiencia” que “siempre ha luchado por el partido”. Company también ha aclarado que la fecha de la visita de Cospedal a Palma sufrió cambios debido a la actividad del Congreso de los Diputados.

Por su parte, la precandidata a presidir el PP ha manifestado su “satisfacción” por cerrar la campaña en Palma y ha dicho a los militantes baleares que “por el hecho de la insularidad” no están “más lejos del corazón”.

En su discurso Cospedal ha dirigido varias críticas a Ciudadanos y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además del reproche a la formación naranja, la precandidata ha denunciado que la moción de censura ha “permitido injustamente que Pedro Sánchez sea el primer presidente que gobierna sin que le voten los españoles”, ya que de hecho “cada vez que se ha presentado le han votado menos”.

Según Cospedal, Sánchez gobierna “gracias al separatismo catalán y a Bildu”. “Nunca pensamos que alguien pudiera hacer bueno a Zapatero”, ha ironizado Cospedal comparando a Sánchez con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, también del PSOE. Además ha criticado la subida de impuestos de Sánchez, que ha atribuido a que “cuatro nuevos ministerios tienen un coste” y a que el socialista debe “pagar muchas facturas a los nacionalistas y a los que en su día fueron compañeros batasunos”.

En cuanto al proceso de elecciones internas, Cospedal ha asegurado que sus “adversarios” están “fuera del PP” ya que el resto del candidatos son “compañeros”. En esta línea, ha insistido en que lo importante es que este proceso “salga bien” y que el día 22 de julio el partido esté “mejor” que ahora. “Lo más importante es que el día 22 no hayamos abierto heridas que luego no se puedan cerrar”, ha avisado Cospedal, reivindicando “un partido fuerte, cohesionado y unido” y “fundamentado en valores y principios”.

Como propuesta de partido, Cospedal ha abogado por crear con Consejo Nacional de Juntas Locales “donde el presidente del partido y la dirección nacional tengan que escuchar lo que pasa, lo que oyen y lo que piensan los militantes a pie de tierra”.

Igualmente, la exministra de Defensa ha aludido varias veces a la defensa de la unidad de España y “la solidaridad entre los distintos territorios de España y los ciudadanos vivan donde vivan”.

La precandidata ha asegurado que “mantener la estabilidad” de España cuando gobernaban “no ha sido fácil” y que les hubiera “gustado a todos aplicar el artículo 155 antes”. “Cuando uno no gobierna con mayoría estas son las cosas que pasan”, se ha lamentado.

Otro tema que ha abordado ha sido “la defensa de la iniciativa privada” frente a quienes han querido “pisotearla”. En este punto, ha destacado los últimos datos del paro como la “herencia” que han dejado al PSOE. “Le dejamos una España mucho mejor de la que encontramos”, ha mantenido Cospedal.

Otro tema destacado del acto de Cospedal con los militantes de las Islas ha sido la corrupción, un asunto que, como ha reconocido, les ha “quitado muchos afectos y votos”.

Según la precandidata, la corrupción “ha mancillado el nombre del PP” y ha “insultado” a los militantes. En este contexto, ha afirmado que los implicados “hace mucho que están fuera del partido” y que “no va a volver a pasar”.

“Hemos pedido perdón muchas veces por que estuvieran en nuestra y no lo supiéramos. Queremos que no tengamos que volver a pedir perdón nunca más”, ha subrayado Cospedal.

Así, la exministra ha avisado quien quiera aprovecharse del partido “tendrá la patada”, así como “la Justicia enfrente”. Por ello, Cospedal ha prometido que serán “contundentes contra la corrupción” y que pondrá las querellas que sean necesarias.

Con todo, Cospedal ha criticado el “interés desmedido en decir que todo el PP era igual” o que en los medios de comunicación “hay temas que se oyen mucho más que otros” y “las varas de medir no son iguales para todos”. En este punto se ha preguntado si los últimos casos conocidos estos días que afectan a otras fuerzas políticas “tendrán la misma repercusión”.

“Tenemos derecho a la presunción de inocencia y a que no se nos condene por el mero hecho de ser del PP”, ha defendido Cospedal, que ha reivindicado que “igual que perseguir al corrupto, hay que defender al inocente”.