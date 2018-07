Casado cree que es el único capaz de evitar “choques de trenes”: “Si yo gano nadie pierde”

El candidato a presidir el PP Pablo Casado, se ve “muy bien” a dos días de que los afiliados decidan en la primera criba del Congreso del partido y se ha reivindicado como el aspirante con el que “nadie pierde” y el capaz de evitar un “choque de trenes” y que la formación “no se rompa”.

“Si yo gano, nadie pierde. En este proyecto cabe todo el mundo. Yo lo que no quiero es un choque de trenes en el Partido Popular. Yo lo que no quiero es que solo gane una parte del partido porque entonces se fracturará a poco meses de las elecciones autonómicas y municipales y entonces no las vamos a ganar y si no ayudamos a ganar a nuestros alcaldes y concejales las municipales difícilmente luego tendremos el apoyo para ganar las generales”, ha dicho en una rueda de prensa en Santander antes de participar en un encuentro con militantes.

Casado ha defendido que “solo” él de todos los aspirantes hará que “todos” los demás candidatos tengan “su sitio” en un partido que, con el proyecto de “integración” y “unidad” que propone, no será “de parte, sino de todos.

Así, ha abogado por un PP “sin familias”, “sin corrientes” y que ostente el “proyecto hegemónico del centro-derecha” que consiga el llegar a tener el apoyo de los 11 millones de votantes que, a su juicio, le hacen “falta” al partido para que no se repitan de nuevo hechos como la moción de censura como la que tuvo Mariano Rajoy.

En caso de no ganar, Casado ha señalado que estará “donde quieran los militantes” y “apoyando al ganador” pero “sin pedirle nada a cambio”.

“A lo mío”

También ha asegurado que no le molestan las palabras de algunos de los otros precandidatos, como por ejemplo los del lunes en Santander de José Manuel García-Margallo, poniendo en tela de juicio que cuente con la experiencia suficiente para presidir el país y poder aspirar a ser el candidato del partido a la Presidencia del Gobierno.

Casado ha reivindicado que tiene la experiencia “suficiente” que le ha aportado sus 15 años en política y ha hecho suyas unas palabras de Barack Obama en las que afirmaba que tenía “la suficiente poca experiencia para saber lo que tiene que cambiar”.

Además, a su juicio, la gente lo que quiere ahora es que los políticos sean “políticos” y no se limiten a “gestionar burocráticamente” o a “comentar” lo que ocurre en el país, sino que “hagan política”, algo que, a su juicio, “falta”. Además, ha señalado que “siempre” ha sabido rodearse “de los mejores”.

En cuanto a su juventud, ha recordado que hay varios ejemplos de personas que ya son presidentes de un país o de un partido y que tiene “más o menos su edad”.

“Nueva hornada”

Casado ha insistido en que quiere convertirse en presidente del PP para que el partido llegue a La Moncloa para hacer “cosas distintas” y “no con los mismos”.

Así, ha defendido que debe haber una “nueva hornada de dirigentes” -“hornada”, que no “generación”, ha precisado- en la “caben” tanto jóvenes como mayores pero “sin mochilas” y “sin pasado”, capaces de defender que el PP es el “mejor partido de España”, de mantener la “honestidad”, la “eficacia en la gestión” y la “exigencia de ejemplaridad” como “señas de identidad” del partido.

Maroto sobre otras candidaturas

Por su parte, el vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto, ha dicho que si Pablo Casado gana las primarias del PP, contará con las personas válidas de los equipos de Soraya Sáenz de Santamaría o María Dolores de Cospedal.

Maroto ha hecho estas declaraciones a los periodistas en Elche (Alicante), donde ha participado en un encuentro con afiliados del PP en apoyo a la candidatura de Casado.

Ha remarcado que, después de estas primarias, “debe haber un partido fuerte, unido, ilusionado y motivado” que sepa “llevarse para delante todo lo bueno que ha hecho el partido en nuestra historia, pero también saber, con autocrítica, mejorar los espacios que están pendientes de medidas concretas”.

A su juicio, Casado reúne ilusión y capacidad para “pasar página” con las “etapas de corrupción”, así como un “ideario potente” para mantener al PP unido. “Si gana Pablo Casado, ganamos todos”, ha remarcado.

“No está bien que alguien del aparato decida lo que tienen que votar los militantes, porque somos mayores de edad políticamente hablando y sabemos elegir, sin que haya presiones o incidencias en determinar quién es el candidato porque lo decida un presidente provincial, autonómico o un líder territorial”, ha manifestado.

Además, ha expuesto que “no se puede afrontar una nueva etapa del PP con un partido dividido como el PSOE de Pedro Sánchez y Susana Díaz. Hay que ir todos a una”, ha subrayado.