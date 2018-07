Ábalos dice que invertir en Cataluña “ayudará a un nuevo marco de entendimiento”

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, considera que “invertir en Cataluña ayudará al entendimiento” con el resto de España. En una entrevista que este domingo publica el diario La Vanguardia, Ábalos comenta que el Gobierno estará “tan pendiente” del servicio Cercanías en Cataluña que ha puesto al frente de Renfe “a un catalán que lo entiende perfectamente: Isaías Táboas“.

Preguntado sobre en qué medida puede contribuir desde Fomento a la ‘operación distensión’ con Cataluña, responde: “En mucha, porque este es el ministerio vertebrador e inversor, así que tiene mucho que posibilitar en un nuevo marco de entendimiento“.

El ministro y secretario de organización del PSOE también se refiere a la reforma de la Constitución que pretenden partidos nacionalistas como el PNV y el lehendakari Iñigo Urkullu.”Hay que actualizarla, de acuerdo a la realidad. La organización territorial evolucionó hasta niveles no previstos y presenta irregularidades”. Según Ábalos, “Algunos aspiran a más autogobierno y autonomía financiera, otros aspiramos a más coordinación, cooperación y lealtad. Tenemos todas las ventajas descentralizadoras de un régimen federal, pero no la colaboración e integración del modelo federal”, ha señalado.

Rajoy “pudo impedir este gobierno”

El ministro y dirigente del PSOE también se ha referido a otras cuestiones, como la moción de censura que acabó con Mariano Rajoy en Santa Pola y Pedro Sánchez en la Moncloa. Sobre si fue el mayor error táctico de la carrera del ya expresidente del Gobierno, Ábalos asegura que “Cuando se juega al tacticismo, alguna vez te equivocas. Nos dimos cuenta de que no había gobierno. Lo que había era un administrador“.

El que es uno de los hombres fuertes de Sánchez se muestra contundente: “Rajoy tuvo la oportunidad de impedir un gobierno socialista, dimitiendo. No lo hizo. Y sacó la coartada de que nadie le garantizaba la investidura. Pero no lo hizo porque el PP no estaba en condiciones de asumir más desgaste ni de afrontar unas elecciones”, asegura.

De nuevo el clave electoral, Ábalos ha valorado un posible adelanto de las autonómicas andaluzas. Sobre si Susana Díaz, aprovechará el viento de cola del que disfruta ahora Pedro Sánchez para adelantarlas a otoño, el ministro considera que: “Se trataría de un adelanto casi técnico, de pocos meses. Pero es evidente que la apreciación positiva que tiene el PSOE ahora beneficia a todas las federaciones. Si la marca va bien, a todos les va bien”, ha comentado Ábalos.