 Cospedal: “Si los partidos separatistas actúan con fin y medios ilícitos se les debe ilegalizar”

María Dolores de Cospedal quiere más contundencia frente al separatismo. No cree que los partidos que plantean una ruptura del orden constitucional y de la unidad de España y que, además, actúan con fin y medios ilícitos deban continuar: “Se les debe ilegalizar”, señala una de las principales candidatas a presidir el PP en una entrevista concedida a OKDIARIO.

Cospedal, no duda en afirmar que, pese al daño que ha recibido por cargar contra Bárcenas, “si tuviese que volver a enfrentarme a él lo haría sin pensarlo”. Y añade que “sé que he sufrido daño por defender al partido de acusaciones injustas. Pero era lo que tenía que hacer”.

La precandidata a la Presidencia del PP se ratifica en que el 155 debería haberse aplicado antes. Lo dijo en su primer mitin de campaña de las primarias en Barcelona –tal y como adelantó este diario–. Pero aclara que si no se hizo “fue por buscar un consenso con otros partidos”, aclara. “El PP consideró que era mejor ir acompañados en el 155. El tiempo nos ha demostrado que esa decisión ha sido buena para España, pero no para el PP”. “A mí me hubiera gustado ir más allá en el 155, sobre todo en lo que afecta a TV3”, añade.

Pero la que fuera en aquella época ministra de Defensa aclara que “el objetivo que tuvimos como Gobierno fue la defensa de la unidad de España y del imperio de la ley. No supimos explicarlo bien. Y por eso nos han castigado. Y por eso se nos han ido votos a otros partidos”.

“Nuestros valores se han desdibujado en los últimos tiempos”

Para Cospedal “nuestro proyecto tiene bien claros unos valores. Valores como la libertad, la iniciativa individual, la iniciativa privada, el patriotismo constitucional, la unidad de España, etc. Valores que se han desdibujado en los últimos tiempos por razones diversas y que la vuelta a ellos, a la lealtad a nuestros principios, nos hará recuperar el voto perdido”. Porque “nosotros tenemos que volver a ser lo que debemos ser: la referencia del centro derecha. Así es como se ganan las elecciones”, señala la hasta hace nada secretaria general del partido.

Cospedal recuerda como grandes momentos en la vida del PP la “lucha por las víctimas de ETA”, su “triunfo en las elecciones de Castilla La Mancha, un momento de orgullo con todos mis compañeros”, y “en medio de una labor muy dura, cuando el PP consiguió que España no fuera rescatada”.

Batalla contra Bárcenas

La ex ministra de Defensa reconoce que la batalla contra Bárcenas le ha supuesto un coste. “Sé que haber defendido al partido me puede haber supuesto daño. El PP tiene gente maravillosa por todas partes. Y hay que defenderlos. A ellos, sí. No a los golfos y sinvergüenzas que hemos tenido”. “Pero a tantos militantes y cargos que eran atacados de forma injusta había que defenderlos. Y yo lo he hecho encantada. Hay que luchar contra los corruptos y defender a la gente buena”, añade.

“Fui contra Bárcenas porque atacaba mi honorabilidad”

“Yo fui contra Bárcenas. Y no lo hice por darme publicidad. Lo hice porque atacaba mi honorabilidad. Y yo le he ganado en los Tribunales. Hice bien, y lo volvería a hacer. Los hombres y mujeres de mi partido merecen que alguien los defienda”, señala Cospedal.

Para la aspirante a presidir el PP el futuro del partido tiene que tener unos parámetros claros: “No tenemos que salirnos de la Constitución, ni del Estatuto de Cataluña frente al separatismo. Oigo a otros decir que tenemos que darles algo a los independentistas para que se relajen. Que si darles una España plurinacional, que si federalismo asimétrico, que si reforma constitucional. Pero si hacemos todo ello no vamos a lograr nada”.

“No tengo que ofrecer nada para que los separatistas sigan en la Constitución”

“De la Constitución no nos podemos mover. Yo no tengo que ofrecer nada para que ellos sigan en la Constitución. Sería permitir que consiga un objetivo el que se salta la ley. La norma que nos hemos dado para todos tiene que ser eso, para todos”, aclara Cospedal.

Y lanza un posicionamiento de cara a los resultados de este congreso extraordinario: “Si yo no ganase este congreso, cosa que francamente no creo que vaya a pasar, yo estaría a disposición de quien ganara si es que me considera útil, y, sobre todo, a disposición de mi partido”. “Y no tengo la menor duda de que el partido que va a salir de este Congreso va a salir fuerte, unido e ideológicamente rearmado”, concluye.