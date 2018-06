Las denuncias de militantes del PP que no pueden votar en las Primarias superan ya el millar

Las denuncias de militantes del PP que no pueden votar en las Primarias superan el millar. Este jueves OKDIARIO publicaba una de las denuncias presentadas oficialmente ante el Comité Organizador del Congreso del Partido Popular. Se trataba de una de muchas que exigían el derecho a votar después de que, en la práctica, no hubiesen podido ejercer este derecho a causa de los cierres de las sedes, inexistencia de mecanismos para efectuar el voto a distancia, imposibilidad de entregar las hojas de inscripción del censo, etc.

Pero la escalada de denuncias ha ido a más. Y fuentes internas consultadas por este diario cuantifican ya las denuncias presentadas ante Génova 13 en más de 1.000.

Fuentes de esta formación consultadas por OKDIARIO han reconocido ya que son “bastantes las denuncias que están llegando de parte de militantes que no han podido inscribirse para votar en el Congreso Extraordinario”. Pero ese “bastantes” empieza a coger tintes inimaginables hasta el inicio de este proceso de votación. Porque mil es una cifra claramente elevada y porque el número de zonas de procedencia crece y se generaliza.

Se trata de denuncias presentadas ante Génova: unas, la mayoría, informales y traducidas en una queja telefónica o escrita. Pero otras convertidas formalmente en reclamación ante el Comité Organizador del Congreso.

Y la práctica totalidad de esas denuncias centradas en una misma práctica: no dejar presentar las hojas de inscripción o no haber habilitado mecanismos para la recogida de las hojas de inscripción para votar. Cierres de sedes a las horas habituales de apertura, negativas a recoger hojas ajenas entregadas bajo representación, falta adecuada de comunicación de los mecanismos de entrega, negativa a entregar resguardos de las entregas de las hojas, etc.

Distintos mecanismos que han propiciado un mismo resultado: la imposibilidad de una parte de la militancia de inscribirse para votar, algo que, evidentemente, ha influido en el bajo número –cerca de 65.000 afiliados– que votarán en las urnas de Primarias del PP. Una cifra evidentemente alejada de los más de 800.000 afiliados de los que alardeaba hasta hace bien poco la formación Popular.

OKDIARIO ha accedido a nuevas denuncias presentadas en diversos rincones de España. Y los motivos de queja crecen. Si hasta ahora el principal motivo era la imposibilidad física en diversas localidades de presentar la hoja de inscripción a la votación, ahora la comunicación errónea de los plazos para inscribirse, o la movilización desde el propio partido de colectivos muy concretos y controlados y la ausencia absoluta de un trato similar para el resto, ascienden en este ránking de denuncias que parece haberse disparado en el PP.