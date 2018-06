La directora del diario podemita ‘Público’, Ana Pardo de Vera, ha confirmado en las redes sociales la exclusiva que dio OKDIARIO este jueves: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, la ofrecieron ser la nueva presidenta de Radio Televisión Española (RTVE). El acuerdo contaba con la aprobación del editor de su medio, Jaume Roures.

“El lunes me llamó Pablo Iglesias para decirme que el presidente Sánchez y él habían alcanzado un acuerdo para que los nombramientos de RTVE dependieran de Podemos. Quería que yo la presidiera provisionalmente hasta que el método del concurso público saliera adelante”, ha afirmado Pardo en su perfil de Twitter.

El lunes me llamó Pablo Iglesias para decirme que el presidente Sánchez y él habían alcanzado un acuerdo para que los nombramientos de RTVE dependieran de Podemos. Quería que yo la presidiera provisionalmente hasta que el método del concurso público saliera adelante. Mi cara: 😳 — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) 29 de junio de 2018

La periodista también ha confirmado que uno de los nombres que manejaba el Gobierno del PSOE para la dirección de RTVE era el que fuese director del diario ’20 minutos’, Arsenio Escolar.

El miércoles por la noche, el presidente ya creía que Escolar también era “buen perfil”, que se considerase esa opción también hasta el jueves y si se optaba por mí, adelante y no se hable más 🏃🏼‍♀️ — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) 29 de junio de 2018

Ataca a OKDIARIO

En un extenso hilo, Ana Pardo de Vera no desaprovecha la ocasión para arremeter contra OKDIARIO por informar de su propuesta como nueva presidente de la cadena pública de RTVE: “Una webecilla que hace facturas y recibís a medida”.

Hasta que una webecilla que hace facturas y recibís a medida 📇 dijo que Roures quería colocarme en RTVE. ¡Claro! Que las mujeres nunca nos ‘colocamos’ solas ni por méritos, vamos de la manita del hombre de turno 🍼 — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) 29 de junio de 2018

Culpa al jefe de Gabinete del Gobierno de Pedro Sánchez, Iván Redondo, de no haber llegado a la dirección del ente público: “Argumentaba que por encima de su cadáver iba a ser yo, que el PSOE no me quiere ni en pintura y que soy muy de izquierdas”.

Entonces, mientras se me bloqueaba el teléfono a llamadas y mensajes 📥, un tal Iván 🙃 argumentaba que por encima de su cadáver iba a ser yo, que el PSOE no me quiere ni en pintura y que soy “muy de izquierdas”. — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) 29 de junio de 2018

“Las dos hermanas no”

Pardo de Vera ha hecho referencia al nombramiento de su hermana, Isabel Pardo de Vera, como nueva presidenta de Adif, empresa cuya competencia es del Ministerio de Fomento, dirigido por José Luis Ábalos.

Mi móvil ardía 🔥 cuando llega la traca final y el ministro Ábalos nombra a mi hermana Isabel presidenta de Adif ❤️ La primera mujer 💪🏼 Mis padres estaban tan superados con todo que a punto estuvo mi progenitor de irse a dar un paseo… en pijama. Mi padre 🎩 — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) 29 de junio de 2018

Según la directora de ‘Público’, Pedro Sánchez decidió que “no pueden ser presidentas las dos hermanas” y que por ello, ha propuesto junto a Iglesias al periodista de ‘Eldiario.es’, Andrés Gil.