“Soy el candidato que el aparato no quiere que gane”. Así ha comenzado Pablo Casado su entrevista este jueves en ‘El programa de Ana Rosa’, visiblemente molesto con sus rivales. Estas han sido sus palabras sólo en la primera de las preguntas:

“Me hace mucha gracia que aquellas que llevan diez años o en el Gobierno o en el partido, 2004 en el caso de Soraya Sáenz de Santamaría y también de María Dolores de Cospedal, ahora digan que los que hemos llegado hace dos años y a partirnos la cara a la sala de prensa las noches que perdíamos las elecciones para que ellas bajaran cuando las ganábamos, o los que íbamos a vuestros platós a hablar de la corrupción de personas que no conocíamos cuando ellas estaban los viernes legislando… Ahora voy a tener yo la culpa de lo que hemos hecho en Cataluña o de no derogar la ley del aborto o la paralización de la ley educativa. Yo he sido coherente, Ana Rosa, como portavoz he sido leal, nunca he dicho lo que no pienso, pero hay cosas que he dejado de decir. Ahora estamos en la oposición, y con el máximo respeto a los presidentes que nos han precedido, hay unos políticos que hemos estado en puestos intermedios que creemos que podemos mejorar las cosas, porque el PP tiene que volver a tener 11 millones de votos. Lo que quiero decir es que si nuestro electorado nos ha dado la espalda porque no hemos bajado impuestos o porque no hemos dicho con claridad que defendemos la familia y la vida, o porque no hemos dicho con claridad que no se pueden hacer operaciones diálogo con los que quieren romper España, o porque no hemos dicho con claridad que hay que reivindicar la memoria de las víctimas del terrorismo y no excarcelar a Bolinaga… Entiendo que gobernando ha habido muchas dificultades. Lo entiendo, lo he ponderado y he sido condescendiente en los dos años que he estado como portavoz. Yo asumo las normas, y aún con esas normas que me perjudican voy a ganar para cambiar lo que no ha funcionado y lo que quita la ilusión a los afiliados para participar, que es que les llamen, que les presionen, que les etiqueten. No quiero un reino de taifas como partido, quiero un partido unido. Si yo gano, nadie pierde, todo el mundo se puede integrar. Yo no he criticado a ningún candidato hasta que ayer he oído que me están criticando a mi, yo no he llamado a ningún periodista ni a ningún presidente autonómico hasta que me han dicho que han llamado para criticarme o decir que no se me avale”.