Afiliados del PP denuncian oficialmente que les han impedido votar en las Primarias

Las denuncias han empezado a llegar a Génova y al Comité Organizador del Congreso a causa de las barreras impuestas irregularmente a los militantes que quieren votar en las Primarias abiertas por la sucesión de Mariano Rajoy. Afiliados del PP han denunciado oficialmente que desde el partido se ha bloqueado la posibilidad de acreditarse en tiempo y forma para votar en el Congreso Extraordinario, tal y como muestra la denuncia a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

No se trata del único caso ni mucho menos. Según fuentes de Génova, las quejas procedentes de toda España se han multiplicado. Pero la denuncia que hoy publica este diario ha cruzado una frontera: la de no limitarse a quejarse ante la sede central del Partido Popular, sino que ha saltado al terreno de la denuncia oficial al Comité Organizador, con lo que deberá ser analizada y resuelta de forma motivada.

Y es que cuatro afiliados y miembros del Comité Ejecutivo Local del PP de Laredo han denunciado irregularidades cometidas en la sede del PP de Cantabria, donde, según la denuncia, no se les han recogido las hojas de inscripción de 24 afiliados de Laredo, “privándoles de su participación en el XIX Congreso Nacional del PP”.

La denuncia recoge en un escrito de 10 páginas los hechos acaecidos y señala que desde la sede del PP cántabro se les había informado de que los afiliados podían presentar sin problema sus solicitudes en la sede de Laredo. De hecho accedieron a la sede, donde acto seguido se les indicó que no podían hacerlo unas personas en representación de otras. Tras acudir presencialmente todos –y a eso de las 10:30 de la mañana–, casualmente la sede se encontraba cerrada.

Tras ello, llamaron repetidas veces al teléfono de la sede del Partido Popular de Laredo, donde tampoco nadie les contestó.

Tras estos trámites infructuosos decidieron acudir a la sede de Santander, donde inicialmente les aseguraron que no había problema en hacerlo por delegación. Muchos de los representados eran personas con problemas para desplazarse, básicamente porque el periodo para acreditarse fue mínimo y concluyó el pasado lunes.

Pese a ese primer mensaje optimista, cuando la persona que les atendió habló con su responsable, el mensaje cambio radicalmente: ya no les aceptaban los documentos porque “según ellos, cada afiliado debería entregar sus hojas de inscripción, o en su defecto el presidente local”.

Los denunciantes exigieron la confirmación de ese requisito en el reglamento del Congreso, pero nunca se les llegó a realizar esta comprobación.

Por todo ello, acto seguido, los afectados decidieron presentar en el registro de la sede popular de Cantabria una denuncia dirigida al Comité Organizador del XIX Congreso Nacional Extraordinario del PP.

Así mismo, en su denuncia recuerdan que algo similar ocurrió en el XII Congreso Regional del PP de Cantabria, donde antes de iniciarse las votaciones, también se denunciaron irregularidades que acabaron en los tribunales.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con algunos de los denunciantes, quienes han expresado que su sensación es que “no se quiere que voten aquellos militantes que no están controlados, aquellos que no tienen cargo”. Estos denunciantes afirman que “es un desastre porque se prefiere dar una sensación de que el PP es un partido pequeño y sin fuerza antes que dejar votar libremente”.