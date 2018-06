La sentencia deja en evidencia al periodista de cámara de Trias: Javier Chicote

La sentencia del Juzgado de lo Penal número 20 no sólo ha dejado en evidencia a Xavier Trias sino al único testigo que el ex alcalde de Barcelona consiguió que declarase a su favor durante el juicio.

El periodista del diario ‘Abc’ Javier Chicote se ha convertido durante los últimos años en un extravagante aliado del ex primer edil catalán. Pero también en el primer periodista que se recuerda en la historia reciente del periodismo español que se ha dedicado a presumir durante varios años no de las exclusivas que ha dado sino de la que nunca dio. Dijo que tuvo en sus manos la investigación de la fortuna suiza de Trias. Pero sostuvo al mismo tiempo que nunca la publicó porque él no es un periodista “que se tire a piscinas vacías”, no como otros, en referencia a Inda, Urreiztieta y Lázaro.

Con ese argumento se presentó en el juicio aún a pesar de que La Sexta y El Confidencial ya habían corroborado en esas fechas la tenencia de fondos en el país helvético de Trias con su investigación de ‘Los Papeles del Paraíso’, que afloró su trust familiar. Insistió en que él es un periodista serio al que no le merecía suficientes garantías una investigación de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía y de la Udef enviada a la Fiscalía.

Este peculiar argumentario llamó la atención incluso al juez González de Vega. Durante la vista oral el magistrado le preguntó extrañado a Chicote por qué, sí tenía un informe policial oficial que acusara a Trias de tener dinero oculto no lo publicó, como era su obligación como periodista. No en vano en el fallo resalta que la información era “relevante, de interés público y procedía de fuentes serias y fiables”. Éste volvió a decir que no estaba seguro y recurrió de nuevo a su supuesta seriedad profesional.

Bien, pues el fallo judicial ha acreditado que la ‘piscina’ que Chicote vio vacía y que tanto miedo le inspiraba resultó que estaba a rebosar de dinero sin declarar a la Hacienda española que gracias a él los lectores de su periódico nunca tuvieron oportunidad de conocer.