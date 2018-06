El PP pide al Gobierno que explique el coste del operativo del ‘Aquarius’ y por qué eligió Valencia

El Partido Popular ha registrado una batería de preguntas parlamentarias para instar al Gobierno a explicar el “coste total” que ha representado para el Estado el operativo, tanto anterior como posterior, al acogimiento del barco ‘Aquarius’, que desembarcó en el puerto de Valencia 629 inmigrantes a bordo.

Los ‘populares’ reclaman explicaciones para conocer si ese coste fue “superior” a otras actuaciones de este tipo, por ejemplo, el rescate de inmigrantes en la zona del Estrecho.

Además, reclaman conocer por qué se eligió Valencia, y si previamente se realizaron gestiones con otros puertos. Así, preguntan al Gobierno en qué informes asó esa decisión para llegar a la conclusión de que el puerto era “seguro” o si se trató de una decisión política (cabe recordar que la comunidad está gobernada por el socialista Ximo Puig).

En la iniciativa, el PP considera que el Gobierno ha utilizado intencionadamente la llegada del barco con fines propagandísticos, como “un festival de variedades políticas” con “dos ministros ondeando una bandera del patrimonio en un puerto, mientras esperan la llegada de dicho barco”.

Efecto llamada

El partido destaca también el trabajo de Cruz Roja, Salvamento Marítimo, las ONG, y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a los que consideran los “auténticos protagonistas” de esta acogida.

Los ‘populares’ destacan además que la Armada Española ha salvado más de 15.000 vidas en los últimos dos años. “Sólo la fragata Reina Sofía rescató 4.000 personas y, allí, en el puerto no había ningún político esperando al barco. No había ningún ‘reality’ y no se montó ningún show mediático”, se reprocha.

Además, piden saber “de qué forma el efecto llamada producido por el asunto puede afectar al trabajo de contención que en relación con la inmigración ilegal realiza el Gobierno de Marruecos”. El PP pregunta también si el relajamiento de las medidas sobre inmigración clandestina, como concertinas o devoluciones, pueden alentar a las mafias.