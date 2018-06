Las cuentas del PP revelan que solo 160.000 de los 860.000 militantes están al corriente de pago

El Partido Popular ha presumido desde hace años de unas cifras récord de afiliación que, a día 6 de junio, ascienden a 869.535 militantes, según datos del partido. Sin embargo, se trata de un censo más virtual que real, porque, de ellos, una mínima parte están al corriente de pago de sus cuotas. De hecho, en los cálculos más optimistas, apenas 160.000 afiliados cumplen con ese trámite. Pero la cifra podría ser incluso inferior.

Aunque Génova asegura desconocer cuántos militantes están al día-los censos los controlan las organizaciones territoriales y nunca se han depurado-existe un cálculo sencillo para conocer esa cifra, y está en las cuentas anuales de la formación.

El PP ingresó en 2.941.875,66 euros en 2016 por cuotas de afiliados. Cada militante paga entre 20 y 36 euros anuales.

Las de 2016, las últimas que hace públicas el PP, reflejan unos ingresos por ese concepto de 2.941.875,66 euros. Teniendo en cuenta que las cuotas anuales oscilan entre los 20 y los 36 euros, el número de afiliados al corriente oscilaría entre los 81.718 y los 147.093. En fuentes de la formación afirman que el censo que se maneja tiene en cuenta tanto a los militantes que están al día como a los que no, porque estiman que, para darse de baja, es necesario comunicarlo personalmente. Es decir, no abonar la cuota no implica, afirman en Génova, que la persona en cuestión no quiera ser militante.

1,5 millones menos por cuotas

Los datos de ingresos del partido revelan además que los ingresos por cuotas han ido cayendo año a año, hasta sumar una reducción de hasta 1,5 millones de euros en tres años. Así, de los 4.436.327,94 euros de 2013 se pasó a los 3.712.735,69 un año después, a 3.213.926,76 en 2015 y a 2.941.875,66 en 2016.

El descontrol en el censo se puso ya de manifiesto en los últimos procesos autonómicos, cuando se descubrió incluso que en algunos registros figuraban militantes fallecidos.

Tras aprobar el mecanismo de doble vuelta para la elección de sus líderes-el año pasado-Génova se comprometió a hacer limpieza del censo. Algunas federaciones se pusieron manos a la obra, pero lo cierto es que, en pleno proceso para decidir el próximo presidente del PP, el partido nacional sigue sin tener datos cerrados de militantes ‘reales’.

La prueba de fuego ha sido la inscripción de afiliados para participar en el proceso, con cifras pírricas: solo 64.523 militantes han comunicado su deseo de votar el próximo 5 de julio. Ese día, los afiliados podrán votar en dos urnas: en una elegirán a los dos candidatos que llegarán al Congreso de los días 20 y 21 de julio, y en la otra, a los compromisarios que les representarán en ese cónclave. Los afiliados tenían de plazo hasta este lunes a las 14.00 horas para registrarse.

Preocupación de los candidatos

La baja inscripción ha provocado la preocupación de los candidatos a las Primarias. El más crítico ha sido José Ramón García Hernández, responsable ejecutivo de Relaciones Internacionales del PP, que este martes formalizó sus quejas en un escrito formal, presentado en la sede nacional de Génova. En él, solicita que se “elimine el requisito de inscripción previa” para poder votar. “Tiene que cambiar el proceso. El PP está bordeando el ridículo, porque se está vulnerando el espíritu de los estatutos que dicen que todos, todos los afiliados pueden elegir al presidente nacional”, dijo.

García Hernández expresó sus sospechas de que se estén “poniendo obstáculos” para que los afiliados no participen y recordó que “éste es el proceso de la militancia y no de los cuadros del partido”. También reclama que los afiliados que el día de la votación estén en un lugar distinto al de su residencia puedan votar.

En paralelo, otro de los candidatos, Pablo Casado, destacó también su preferencia porque todos los afiliados pudiesen participar, sin el requisito de la inscripción y abogó por ampliar el plazo para el registro hasta el próximo 5 de julio.

Casado afirmó, no obstante, que respeta el reglamento aprobado por el Comité Organizador del Congreso, aunque consideró una “malísima noticia” una participación “tan baja” de afiliados en el primer congreso por Primarias para elegir al líder del partido y ha apelado a participar y a la “libertad” de voto.