Cospedal sobre la baja participación en las Primarias: en el PP “no se obliga a nadie a hacer nada”

La candidata a la Presidencia del PP María Dolores de Cospedal ha manifestado este miércoles ante el hecho de que menos del 8 por ciento del censo participe en la elección de los candidatos del PP que en el partido “no se obliga a nadie a hacer nada”, de modo que “el que quiere intervenir con su voto, interviene, y el que quiere ser sencillamente militante y no quiere participar en la elección previa de precandidatos, pues no lo hace”, ha dicho, para remarcar que “si este partido cree en la libertad, cree en la libertad para todo”.

En un acto con afiliados en Córdoba capital, arropada por el presidente de honor del PP cordobés y ex secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y el presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, entre otros representantes del partido, Cospedal ha indicado que el hecho de que haya seis candidaturas es “una buena muestra de que en el PP cualquiera con cien avales puede presentarse a ser candidato o candidata a la Presidencia del partido”, aunque “luego están aquellos que dicen si hay más o menos que participan”.

“Cuando en otros partidos a los líderes se les elige por 20.000 o 15.000 votos nadie se escandaliza”, ha apostillado la popular, para defender que el PP tiene “más militancia que nadie”, a la vez que ha pedido que en este proceso “no se tensione, ni presione a la gente, ni se abran heridas que luego no se puedan cerrar, ni se creen fracturas en el partido que luego el día 21 no se puedan coser”.

En su opinión, “el día 21 hay que estar todos y hay mucha inteligencia en este partido, con mucha gente válida y que forman parte de otras candidaturas y no pasa nada”. “Aquí cabemos todos, porque hay mucha gente muy válida, y esa es la suerte que hay en el PP, porque en otros partidos ni siquiera hay gente”, ha declarado.

En este sentido, ha afirmado que “si no hay un partido fuerte y unido y no se tiene claro lo que se quiere hacer, ni cuáles son los valores y la ideología, no se ganan las elecciones”.

Ante ello, ha mantenido que el PP es “el referente del centro derecha de España, cuando hay algunos que nos quieren expulsar y otros que dicen que cambiemos completamente y parecernos a otros”, a lo que ha respondido que “el PP es el partido más importante de Europa, que ha cumplido 40 años en democracia y que siempre que ha gobernado le ha ido muy bien a España”.

Por tanto, ha subrayado que ella no quiere ser “el facsímil de Ciudadanos, ni una fotocopia de nadie”. “Nosotros somos el original y otros son malas copias”, a lo que ha apostillado que el PP es “el partido que representa a la mayoría social española, al centro derecha español, y hay que recuperar el orgullo”, entre otros valores que ha enfatizado, como “defender el patriotismo nacional, que a veces da tanta envidia en otros países”.

Asimismo, ha apoyado “la modificación de la Ley de símbolos y que aquel que pisotee y quiera hacer vejación de los símbolos de identidad y lo que representa a todos, como la insignia nacional y el himno, que tengan la correspondiente sanción como ocurre en otros países”. También, ha respaldado “el derecho de todos los niños de España a estudiar en castellano vivan donde vivan”, entre otras asignaturas que ha citado.

Críticas a Sánchez

Mientras, Cospedal ha remarcado que “hay que tener bien claro que a partir del día 21 de julio el partido tiene que salir a ganar” las distintas elecciones que se plantean, como las municipales, las autonómicas y las europeas, a lo que ha agregado que una de las cosas que hay que hacer cuando el PP llegue al Gobierno es “impulsar la modificación de la Ley Electoral de una vez y que gobierne la lista más votada”.

De igual modo, ha comentado que “no solo se vive un momento crucial para el PP, sino para el país, por tener al primer presidente de la democracia al que no han votado los ciudadanos y cada vez que se ha presentado a unas elecciones ha tenido menos apoyo y que no es ni diputado”, al tiempo que ha advertido de que “se ha saltado todas las barreras” al contar con “el apoyo de quienes han querido romper a España y de Bildu”.

Al hilo de ello, ha indicado que “el PP nunca estaría en el Gobierno gracias a los independentistas separatistas catalanes y de Bildu”, a la vez que ha recriminado que “Pedro Sánchez ya está pagando la hipoteca que pasa al cobro a todos los españoles por ser presidente del Gobierno”, citando “el acercamiento de los presos de ETA, saltándose todo respeto a la memoria, la dignidad y la justicia para las víctimas del terrorismo, que siempre ha reconocido el PP”.

A su juicio, “parece mentira que un presidente del Gobierno, que también entre sus filas en el PSOE tiene asesinados por ETA, sea capaz con tal de llegar al Gobierno de hacer lo que hace”, algo que “en el PP no va a pasar”, ha asegurado Cospedal.

“Recuperar a C’s”

En definitiva, la precandidata a la Presidencia ha dicho que este proceso tiene que hacer que “el día 21 de julio el PP salga más unido que nunca, más fortalecido y mejor de lo que se entró”, con el fin de “recuperar a tantos ciudadanos que apoyaron en su día y que dejaron de apoyar porque tener que tomar medidas que no gustaron o por tener la desgracia de tener a unos sinvergüenzas en las filas, que han hecho mucho daño, pero que hace mucho que están fuera del PP y muchos de ellos entre rejas, donde tienen que estar”.

Así, ha pedido que le apoyen para “recobrar un partido que sea referente del centro derecha español, fortalecer el partido y devolver a los militantes el orgullo de ser del PP”, además de que “sea un partido fuerte, unido y vertebrado en toda España” y que “se ponga el programa del PP en el centro de la acción política cuando se gane en España”.

Igualmente, ha defendido el protagonismo de las mujeres en el PP, de manera que, ha agregado, “si fuéramos un partido de izquierdas seríamos lo más del feminismo en España”, pero “al estar en el centro derecha resulta que algunas mujeres de izquierda dicen que estamos equivocadas”.

Entretanto, Cospedal ha tenido palabras para el presidente de honor del PP cordobés, José Antonio Nieto, quien ha mostrado su apoyo en público hacia ella y le ha respondido dando las gracias y destacando que “es el mejor alcalde de Córdoba que se recuerda y cercano a la gente, que es lo que quieren los vecinos de una gran ciudad”, además de haber sido “un magnífico secretario de Estado de Seguridad”.

Y ha dado “las gracias a Mariano Rajoy, porque en los momentos más difíciles del país ha sido el mejor presidente que podía tener España”.

El apoyo de Nieto

Por su parte, Nieto ha defendido a Cospedal porque su “presencia e implicación son imprescindibles”, además de ser “una persona leal, sin doblez, cualificada, preparada y capaz de estar en la calle y atender a la gente”, al tiempo que ha elogiado que ganara en Castilla-La Mancha y “afrontar reformas en el partido”.

Según ha manifestado el popular, “cuando el PP diseña un proyecto y marca unas líneas para que se ejecuten desde el Gobierno, las cosas van bien, pero cuando desde el Gobierno marcan las líneas que tiene que seguir el PP ya no va tan bien”, por lo que cree que “hace falta fortalecer el partido para que eso no ocurra”. También, ha instado a “asumir las reglas dadas” en el partido, entre otros aspectos que ha destacado.

Y el presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, ha proclamado que “el futuro del partido es el futuro de España”, de ahí que haya hecho hincapié en “la importancia” de este congreso para el partido.