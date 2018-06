El precandidato a la presidencia del Partido Popular Pablo Casado, ha reiterado este miércoles su ofrecimiento al resto de aspirantes de pactar un cambio en los requisitos para que más afiliados puedan votar a su favorito el próximo 5 de julio, ya que una vez cerrado el plazo sólo el 7,6% de la militancia ‘popular’ está en disposición de hacerlo. “Soy consciente de que en mitad del partido no se pueden cambiar las normas, pero digo que si a todos los demás les apetece, lo hagamos”, ha afirmado.

En una entrevista en la SER recogida por Europa Press, Casado ha calificado de “mala noticia” la baja participación, aunque no tiene claro “si irá bien o mal” para su candidatura. En todo caso, insiste en su ofrecimiento al resto de aspirantes de modificar los requisitos a fin de facilitar que más militantes participen en el proceso.

“Respetándolo si se rechaza porque las normas son las que son, lo que digo es que si las precandidaturas lo veían bien, que de aquí al día 5 todos los afiliados que pasen por su sede a regularizar los pagos de las cuotas puedan votar directamente. Veremos a ver si el comité organizador lo acepta y qué dicen el resto de las candidaturas”, ha reiterado Casado.

En todo caso, incide en que va a ir “a por todas con las normas que se han dado y con lo que decida el comité organizador”. De igual modo, no cuestionará el sistema de doble vuelta si la votación de los compromisarios altera el orden en que salen elegidos los dos finalistas por la militancia.

En cuanto a la campaña en sí Casado ha comentado que le parece “un tanto clientelar y está fuera de la realidad” que haya ‘barones’ del PP posicionando a territorios enteros en favor de una u otra candidatura y reivindica libertad de voto para los afiliados.

“Hay provincias que salen a los medios diciendo públicamente que es de ‘no se quién’ o esta región apoya a ‘no sé cuál’ y eso es una falta de respeto al militante”, ha señalado.

En su opinión, “este reduccionismo de decir ‘tal provincia es de no se quién’ es un tanto clientelar y no se corresponde con la realidad” e insiste en reclamar “a todos los presidentes autonómicos y provinciales” que den “libertad de voto” a sus afiliados, pero también “que no acepten esa llamada de ‘yo te puse ahí’ o ‘yo voy a hacer no sé qué si llego al gobierno'”