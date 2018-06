La defensa de Puigdemont pedirá este martes al tribunal alemán paralizar su extradición

A la espera de que el Tribunal de Schleswig – Holstein (Alemania) acabe de tomar la decisión sobre si extradita o no al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, unos y otros continúan haciendo movimientos para decantar la balanza. Hace unos días, el juez alemán solicitó a Pablo Llarena el informe original de Cristóbal Montoro en el que afirmaba que no se había utilizado dinero público para el referéndum separatista y mañana martes, según confirma a OKDIARIO el abogado Gonzalo Boyé, la defensa de Carles Puigdemont presentará un escrito al tribunal de Schleswig -Holstein para pedir que no se extradite a su cliente.

Este mes se han cumplido tres meses desde la detención de Carles Puigdemont en la autopista alemana, el tiempo limite para que el juez competente de estudiar su orden de extradición decida si procede o no su entrega a las autoridades que le reclaman. La complejidad del caso y la constante petición de documentación de los jueces alemanes a los españoles han hecho que la decisión se retrase más de lo normal.

Si bien hace una semana todo apuntaba a que a finales de esta conoceríamos la posición de los jueces germánicos, fuentes de la fiscalía alemana aseguran a este periódico que la decisión se alargará entre dos y tres semanas más y que no se conocerá hasta mediados o finales de julio, justo cuando empiece en Reino Unido el juicio por la orden de extradición de la exconsejera Clara Ponsatí, que se alargará más de un mes.

Si el Tribunal de Schleswig – Holstein acepta la orden de entrega al Tribunal Supremo, agentes del Cuerpo Nacional de Policía se tendrán que desplazar hasta Alemania para detener y recoger a Carles Puigdemont, que deberá ser trasladado a España para ponerse a disposición del juez Llarena.

Aunque este tipo de traslados se hacen normalmente en aviones comerciales, no se descarta que en esta ocasión se realice en un avión privado. Una vez aterrizados en Madrid, Puigdemont sería trasladado a los calabozos de la Policia y en las siguientes 48 horas pasaría a disposición del juez Llarena.