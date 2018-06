El rapero Pablo Hasel dice que enviar a Celia Villalobos al Gulag “se le quedaría corto”

El rapero comunista Pablo Hasel ha acusado en un nuevo y polémico tuit a Celia Villalobos de enaltecimiento del terrorismo, en referencia a una intervención televisiva manipulada de la diputada del PP. Hasel hace una preferencia indirecta a la política como “chusma” e insinúa que enviarla al Gulag se le quedaría “corto”:

Enaltecimiento del terrorismo es Celia Villalobos lavando la cara a violadores, pero claro, ella tiene libertad de expresión y cobra un sueldazo a nuestra costa. Cuánta chusma a la que el gulag se le quedaría corto. — Pablo Hasel (@PabloHasel) 25 de junio de 2018

El Gulag (Dirección General de Campos de Trabajo Correccional y Colonias) fue el sistema diseñado por la antigua Unión Soviética para dirigir los campos de trabajos forzados y reprimir desde el Estado a los opositores del socialismo. El Gulag era el lugar de encarcelamiento de los prisioneros políticos, entre los que se encontraban sacerdotes, ex-ministros y ciudadanos deportados.

La excusa de Hasel es una intervención de Villalobos, que circula por Twitter, en la que habla sobre La Manada. Las imágenes divulgadas -y retuiteadas por políticos de Podemos como Monedero o Echenique- parecen demostrar que la diputada ‘popular’ ha salido en defensa de La Manada y criminalizando a la víctima, cuando la versión completa del vídeo deja claro que su postura es exactamente la contraria:

¿Pero alguien se cree que el PP se puede renovar? Han robado, son franquistas, mienten, amenazan, son machistas y, lo peor, son mala gente. Celia Villalobos, la que decía que olíamos mal, acusando a la víctima de La Manada. Lo que huele a estercolero es ese partido. pic.twitter.com/CZehzm9fHB — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) 25 de junio de 2018

Celia Villalobos culpabilizando a la víctima de la manada. 📺👇 Este es el tipo de basura que hemos echado del Gobierno de España. pic.twitter.com/ATOMBY3iAS — Pablo Echenique (@pnique) 25 de junio de 2018

La Villalobos se ha pronunciado para solicitar penas más duras con este tipo de delitos, arremeter contra los condenados y censurar que dos de los miembros de La Manada, un guardia civil y un militar, no hayan sido cautelarmente retirados de sus puestos, aún cuando la sentencia no es firme. “A mí me produce un terrible cabreo que haya un guardia civil que se supone que está para servir a los ciudadanos”, ha afirmado.

España paraíso para violadores

En relación con el caso de los abusos sexuales de Sanfermines y de todo lo ocurrido en Pamplona, Hasel se ha pronunciado reiteradamente en los últimos días en la misma red social. Califica a España como un paraíso para violadores y pederastas:

Es lo que pasa con tantos casos, si la indignación no va más allá de una manifestación de una hora, la respuesta es casi ineficaz. Para derribar la raíz del problema, necesitamos organización revolucionaria, sin esta somos débiles. pic.twitter.com/4jq0Naxkjo — Pablo Hasel (@PabloHasel) 24 de junio de 2018

Y apela a acabar con la raíz del problema, el fascismo, con una frase del Ché Guevara e ignorando que el revolucionario cubano e ídolo comunista odiaba a negros y homosexuales y reconoció expresamente haber ordenado sus fusilamientos: