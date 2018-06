Errejón se viste de pijo en una revista para defender el casoplón de 600.000 € de Iglesias

El secretario de organización de Podemos, Iñigo Errejón, ha dejado de lado el jersey para posar vestido con prendas de primeras marcas para la revista Esquire. Ha aprovechado la ocasión para defender a Iglesias y su casoplón de lujo: “Tener un chalet de 600.000 euros no tiene por qué ser incompatible con luchar por extender el bienestar. Yo vivo en una casa de alquiler en el centro”, asegura.

El ex número dos se convierte de esta manera en uno de los protagonistas de la revista en el mes de julio. En la foto que ha compartido la publicación, y que después también ha distribuido el propio Errejón, se puede observar al de Podemos con una chaqueta de Hugo Boss, un pantalón de Massimo Dutti y unas gafas Ray Ban. Estas últimas forman parta de su look diario y no son una incorporación nueva como sí lo son el resto. En las demás fotografías se añaden otras marcas de ropa, todas ellas de alta gama.

El aspecto de Errejón siempre ha sido algo distinto al de sus compañeros de partido y fue uno de los primeros en dejar de lado la vestimenta informal para empezar a llevar blazer y camisas.

Errejón ha querido opinar sobre la noticia publicada por OKDIARIO en la que se desvelaba que Pablo Iglesias e Irene Montero habían adquirido un chalet de lujo de más de 600.000 euros. Para él “tener un chalet de 600.000 euros no tiene por qué ser incompatible con luchar por extender el bienestar”.

En la entrevista, el que un día fue mano derecha de Iglesias ha elogiado al gobierno de Pedro Sánchez, o al menos, a los “nombres brillantes” del mismo.

En las fotografías realizadas por la revista Esquire se puede ver al Errejón más desenfadado como si de un modelo o un cantante de rock de tratase.