Soraya Sáenz de Santamaría defenderá en la campaña de las primarias del PP que ella es la única candidata capaz de gestionar España porque de su lado están los ministros económicos. La candidatura de la ex vicepresidenta hará hincapié en este punto porque, según su equipo, “es la única con ministros y otros altos cargos que han gestionado la economía de España”.

Y es que entre los apoyos abiertos y declarados a Sáenz de Santamaría se encuentran Álvaro Nadal, ex ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital; Fátima Báñez, ex ministra de Empleo; Íñigo de la Serna, ministro de Fomento; y, según las noticias procedentes del propio equipo de Sáenz de Santamaría, el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

Con todo ello, fuentes de esta candidatura destacan que “es el equipo que claramente más importancia da al asunto económico y, sobre todo, más capacidad ha demostrado de gestión económica de España”. De este modo, Sáenz de Santamaría espera convencer de que el futuro de las pensiones, del mercado laboral o del desarrollo tecnológico están más garantizados con ellos que con ningún otro equipo de candidatura de los que se presentan para conseguir la Presidencia del PP.

Los apoyos de Cospedal y Casado

Por su parte, María Dolores de Cospedal, que cuenta entre sus apoyos con otros tres ex ministros, Dolors Monserrat (Sanidad), Isabel Tejerina (Agricultura) y Rafael Catalá (Justicia), por ahora ha puesto más el acento en la lucha contra el separatismo. Lo ha dejado claro, de hecho, en un acto en Barcelona en que ha afirmado que ella era partidaria de “un 155 más profundo y de haberlo aplicado antes”.

El equipo de Pablo Casado, que cuenta como alfiles con los diputados Teodoro García, Guillermo Mariscal o el ex consejero de Sanidad de Cospedal en Castilla la Mancha Ignacio Echániz, ha reforzado la campaña lanzando un acto de apoyo a las familias de los guardias civiles en Alsasua tras los ataques sufridos de parte de los pro etarras. Casado, además, se está recorriendo el País Vasco para lanzar el mensaje de apoyo a las víctimas del terrorismo y de lucha contra el nacionalismo.

Los candidatos que optan a presidir el PP han arrancado formalmente este sábado la campaña y dispondrán de un total de 12 días para recorrer España y buscar apoyos entre los más de 869.535 afiliados de la formación. El día 5 esos militantes votarán en urna a su candidato preferido para liderar el PP.

En concreto, se disputan la presidencia del PP: María Dolores de Cospedal; Pablo Casado; Soraya Sáenz de Santamaría; el secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del partido, José Ramón García Hernández; el exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo; y el concejal de La Font de Figuera (Valencia) Elio Cabanes.