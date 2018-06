Margarita Robles: “España no se puede permitir una confrontación electoral permanente”

PREGUNTA: Asumen un Gobierno en circunstancias excepcionales ¿cómo se gestiona la llegada al poder de una forma tan atípica?

RESPUESTA: En política hay que ser siempre muy prudente y muy humilde. Asumimos una enorme responsabilidad y por ello lo vamos a hacer con dedicación y vocación de servicio. En mi caso concreto, al frente del Ministerio de Defensa que es el Ministerio de Estado por excelencia, de los valores constitucionales y de servicio a España.

– Pedro Sánchez se comprometió en la moción de censura a convocar elecciones de forma rápida y ahora dice que agotará la legislatura ¿no le parece incoherente?

– Asumir el Gobierno implica ponerse en marcha y adoptar políticas que no pueden llevarse a la práctica en 5 meses sino que requieren un mínimo de estabilidad. Las haremos pensando en los intereses generales y reflexionando. España no se puede permitir el lujo de entrar en una confrontación electoral permanente. En 2019 habrá elecciones municipales, autonómicas y europeas. Los planteamientos de elecciones anticipadas, con carácter general, se hacen más con carácter partidista que pensando en la ciudadanía. Los españoles deben saber que el Partido Socialista es capaz de gobernar, lograr consensos parlamentarios y poner en marcha algunas políticas de contenido social que no pueden esperar más.

– ¿Significa eso que más que decisiones estructurales se van a adoptar medidas sociales? Y en el caso de que esos consensos no se obtengan, ¿utilizarán la vía unilateral del Decreto Ley para aprobarlas?

– Pondremos en marcha las medidas que sea posible concitando los mayores acuerdos políticos y el máximo consenso social. Esa es la obligación de cualquier gobernante. Con el Gobierno de Rajoy sólo se aprobaron 14 leyes, 9 fueron transposiciones de Directivas Europeas. Sólo se han legislado 5 normas, una de ellas el concierto del cupo vasco y se han dictado 27 Decretos Ley. A eso no vamos a ir nosotros. El Gobierno del PP ha ninguneado al Parlamento vetando casi 60 proposiciones de ley de la oposición.

– Hay quienes acusan a Pedro Sánchez de estar aprovechando la Presidencia para hacer una precampaña financiada por los españoles de cara a las elecciones a las que tendrá que someterse…

– Eso sería como pensar que cualquier presidente del Gobierno aprovecha su mandato para hacer campaña. A Pedro Sánchez como presidente se le debe pedir lo mismo que se le pediría a cualquier otro presidente de otro partido. Ha llegado con una moción de censura, que es un mecanismo perfectamente constitucional, y es importante recordar que ofreció retirarla si Rajoy presentaba su dimisión. Rajoy no quiso hacerlo un jueves y en cambio sí 4 días después. Nadie puede acusar al presidente Sánchez de querer llegar a la Moncloa con la moción de censura a toda costa. Su posición ha sido totalmente intachable. Surgió una sentencia que, más allá de las cuestiones jurídicas, tenía unas valoraciones políticas que no podían dejarse de lado y con todo eso siempre dejamos abierta la posibilidad de retirar la moción de censura. Rajoy pudo convocar elecciones anticipadas y no lo hizo. No hizo nada. Llueve sobre mojado. Cuando su Majestad el Rey ofreció a Rajoy conformar Gobierno fue Pedro Sánchez quien se atrevió, para poner en marcha el reloj de la democracia. Por eso al presidente Sánchez tenemos que medirle con el mismo rasero con que se ha medido a otros presidentes del Gobierno.

– ¿Es razonable, dentro de la normalidad democrática, que el presidente Sánchez no se haya puesto todavía en contacto con otras formaciones políticas constitucionalistas?

– En política no vale todo con tal de descalificar al adversario político. Tengo que decir a quienes acusan al presidente Sánchez de haber pactado con unos y otros para la moción de censura es que si ha habido un partido con verdadero sentido de Estado que ha apoyado al Gobierno anterior en la aplicación del 155 en Cataluña ha sido el Partido Socialista. Lo hizo sin ningún tipo de complejos en momentos complicados y difíciles como la lucha contra el terrorismo. Cuando España y su Estado de Derecho han pasado por momentos difíciles ahí ha estado el PSOE sin hacer ningún cálculo electoral. Todo lo demás entra en un discurso político que no se corresponde con los hechos. Pedro Sánchez se dirigió a los 350 diputados y diputadas sin excepción. Yo he sido portavoz parlamentaria y si algo tengo claro es la importancia del diálogo y de los acuerdos y en esa línea vamos a trabajar. La asistencia a las personas dependientes, la lucha contra la violencia de género, el apoyo a los pensionistas o garantizar unas mejores condiciones a los parados no pueden pasar por planteamientos ideológicos. Es lo que queremos hacer el tiempo que pasemos al frente del Gobierno, ampliar al máximo el nivel de consenso y conseguir cosas buenas para el interés general porque los españoles nos lo piden.