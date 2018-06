Los independentistas preparan un boicot para la visita del Rey a Cataluña

Los independentistas catalanes están dispuestos a boicotear cualquier movimiento del Rey Felipe VI en territorio de la comunidad autónoma. No le perdonan que hiciera la alocución del día 3 de octubre del pasado año en el que el jefe del Estado hizo un llamamiento a la ciudadanía para mantener la calma, recuperar la normalidad institucional e instó a actuar a los poderes del Estado para restablecer la legalidad en Cataluña. Después de declarar al Rey Felipe persona non grata a primeros de año, el Ayuntamiento de Gerona advirtió a la Fundación Princesa de Gerona que los premios anuales que se celebran cada año en el Palacio de Congresos de la capital gerundense no podrían hacerse este año allí por estar el recinto en obras.

En vista de este inconveniente, los responsables de la Fundación han buscado otro lugar para entregar sus galardones y este fin de semana anunciaron que el evento se haría en Mas Marroch, un centro del Celler de Can Roca, ubicado en la Vilablareix . Esa decisión ha provocado que se desencadene un ataque de los independentistas contra los célebres chefs catalanes que acaban de ser elegidos los segundos en la lista de mejores restaurantes del mundo. Joan Roca ya ha denunciado las presiones que le están llegando por albergar el acto de los premios en un local suyo y las descalificaciones intolerables que les llegan a los tres hermanos. “Nosotros no hacemos política, somos cocineros”, han argumentado los Roca que han añadido que “ellos se limitan a atender a todo el mundo que quiera venir a casa”.

Por si fuera pequeña esta polémica, el presidente de la Generalidad de Cataluña ha querido meter en un lío político al Rey de España y ponerle en un brete al dirigirle una carta emplazándole a mantener una reunión en la inauguración de los Juegos del Mediterráneo, a la que va a asistir don Felipe. Un intento de saltarse a la torera todas las normas de protocolo y del mandato constitucional de los actos del Rey tienen que estar refrendado siempre por el Gobierno de España.

El escrupuloso respeto a las reglas fijadas en la Carta Magna, que son prioridad absoluta para el jefe del Estado y su equipo de alta dirección desde el día, han reaccionado con inmediatez absoluta para frenar el intento de Joaquim Torra, suscrito por los anteriores presidentes Puigdemont y Mas, de poner en aprietos al Monarca. Habrá que estar atentos, de todas maneras, a las maniobras torticeras que se les pueden ocurrir a los separatistas para amargarle la estancia al Rey durante su asistencia a la apertura de los Juegos cuya celebración ha defendido siempre la Casa Real.