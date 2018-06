Cospedal responde en las redes sociales a los mensajes de los afiliados que la apoyan

La todavía secretaria general del PP y presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, está respondiendo en las redes sociales de forma personalizada a los afiliados del partido de toda España que le han enviado mensajes y vídeos de apoyo a su candidatura para presidir el Partido Popular, según han indicado fuentes del entorno de Cospedal

Cospedal ya acudió este miércoles a la sede del PP acompañada de afiliados y simpatizantes del partido para presentar su candidatura para liderar el PP, tras anunciar Mariano Rajoy su marcha. Los Estatutos del PP exigen un mínimo de 100 avales para poder presentarse y la ex ministra acudió con 3.336 apoyos.

Poco después de registrar su candidatura, Cospedal ha recibido muchos mensajes y vídeos de apoyo de militantes de la formación de diferentes rincones de España, en especial de la provincia de Sevilla y de Badajoz.

“Muy agradecida por tu confianza María Antonia, es la misma confianza que yo tengo para liderar un proyecto que sea el de todos los militantes, la verdadera razón de ser del PP”, contesta a María Antonia, afiliada de un pueblo de Sevilla.

Muy agradecida por tu confianza María Antonia, es la misma confianza que yo tengo para liderar un proyecto que sea el de todos los militantes, la verdadera razón de ser del @PPopular. #YoApoyoACospedal pic.twitter.com/GsmX64544B — Mª Dolores Cospedal (@mdcospedal) June 20, 2018

Bajo la etiqueta ‘#YoApoyoACospedal’, los afiliados le muestran su cariño en esta carrera sucesoria del PP -que concluirá los días 20 y 21 de julio en un congreso extraordinario en Madrid- y Cospedal se dirige a todos ellos por su nombre de pila en sus respuestas.

Muchas gracias por tu apoyo José Antonio, siempre voy a trabajar por todos los afiliados y militantes del @PPopular porque se merecen estar orgullosos de sus valores y de quienes los defienden. #YoApoyoACospedal pic.twitter.com/YbEfvKufsN — Mª Dolores Cospedal (@mdcospedal) June 21, 2018

“Muchas gracias por tantos avales y tantos mensajes cariñosos de apoyo como estoy recibiendo. Sentir vuestra confianza me hace reforzar mi compromiso para liderar al Partido Popular, porque ésta es vuestra candidatura, la candidatura de todos”, escribió anoche Cospedal en su cuenta de Twitter.

Apoyo de ex ministros

En las últimas horas se han ido sumando apoyos de ex ministros y dirigentes del PP a la candidatura de Cospedal. Lo ha hecho la ex ministra de Sanidad Dolors Montserrat, el ex titular de Interior, Juan Ignacio Zoido y el ex ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Además, también se han posicionado a favor de la todavía secretaria general del PP la ex presidenta del PP catalán Alicia Sánchez-Camacho, y el ex presidente del Congreso de los Diputados Jesús Posada.