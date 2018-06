Bonig pide esperar a conocer los candidatos definitivos y sus proyectos para posicionarse

La presidenta del PP Valenciano, Isabel Bonig, ha declinado posicionarse a favor de ninguno de los candidatos a dirigir el partido y ha reclamado esperar a que se cierre el proceso de presentación de candidaturas y conocer todos los proyectos antes de anunciar su apoyo.

“Tiempos distintos de cambio, que estaba pidiendo desde hace mucho tiempo al militancia”, ha razonado Bonig sobre el proceso abierto tras la salida de la dirección nacional de Mariano Rajoy, y ha puesto en valor que el PPCV abrió un proceso “muy participativo” en el que los militantes valencianos pudieron votar.

En declaraciones a los medios antes de asistir a la ‘mascletà’ de las Fogueres de Sant Joan en Alicante en la plaza de Luceros, la ‘popular’ ha valorado positivamente el procedimiento.

“Habrá que esperar a que sean los candidatos definitivos, que el viernes se sabrán, que nos ofrezcan los proyectos y en base a eso el PP de la Comunitat Valenciana decidirá”, ha subrayado, y ha matizado que se hará “dejando libertad a los afiliados que se inscriban” y teniendo en cuenta que el PPCV es la segunda agrupación “más importante” en número de compromisarios e “irá unido”.

Neutralidad

Preguntada porque el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, ya había mostrado su preferencia por Maria Dolores de Cospedal, Bonig ha apuntado: “Cada uno es muy libre; pero yo esperaría a que haya una confirmación y ver qué nos ofrecen y qué quieren los militantes”. “Hay gente que está manteniendo la neutralidad, que es lo que hemos dicho desde la dirección regional”, ha expuesto.

Y es que el ‘popular’ César Sánchez, ha hecho público este jueves que respaldará a la candidata castellanomanchega, Maria Dolores de Cospedal, a dirigir el Partido Popular. Ha argumentado que la ex ministra de Defensa representa “la esencia” del PP que quiere y “la España que me gusta”.

En declaraciones a los medios, antes de presenciar la mascletà de las Fogueres de Sant Joan en la plaza de Luceros en Alicante, Sánchez ha asegurado que en el marco del “espacio de libertad” del que se ha dotado el partido, ha opinado es “bueno” que quienes no asumen “responsabilidades orgánicas” deben poder dar un paso y “defender a la candidatura que creemos que es positiva y buena para España y para el PP”.

Lo importante, a juicio de Isabel Bonig, es que “el PPCV irá unido porque creo que la fuerza es esa, dentro de las discrepancias”, y ha reiterado, sobre su no posicionamiento, que “de aquí al día 5 de julio todavía quedan 12 días de campaña que no ha empezado todavía”.