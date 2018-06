El tribunal de Gürtel rechaza hacer las aclaraciones a la sentencia que pide el PP

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó la primera época de Gürtel ha rechazado hacer las aclaraciones a la sentencia que solicitó el PP, condenado como partícipe lucrativo en los beneficios de la trama en Majadahonda y Pozuelo, porque entiende que “son más propios de un recurso”.

Días después de notificarse la sentencia, que llevó a prisión, entre otros, al ex tesorero Luis Bárcenas, el PP pidió en un escrito una serie de aclaraciones a la sentencia. La principal, que explicara los motivos por los que condenó al partido como responsable civil a título lucrativo.

Los magistrados -María José Rodríguez Duplá (en sustitución de José Ricardo de Prada, que se encuentra en el tribunal de La Haya), Ángel Hurtado y Julio de Diego- señalan que algunas de las peticiones de aclaración que ha hecho el PP “es sobre cuestiones que tienen respuesta en sentencia”.

“Bien implícita, como la relativa a la falta de legitimación de las acusaciones, en la medida que ha actuado el Ministerio Fiscal, bien en términos que no satisface a esta parte, como la relativa a la no valoración de algún testimonio”, precisa el auto.

También, añade la resolución, sobre “algún aspecto que considera que debió merecer mayor respuesta, o al enfoque de como resuelve la responsabilidad por la que se condena al PP, que son solo una muestra de discrepancia, que excede de los límites propios de una aclaración de sentencia y propios del recurso que se interponga contra la misma”.

En este sentido explica que las aclaraciones de sentencia deben realizarse únicamente en “aspectos que no precisen de más fundamentación que la que la propia sentencia contenga, esto es, que no impliquen un nuevo fundamento, porque cualquier modificación que suponga una alteración de fondo, como son las que precisan de una fundamentación complementaria, no caben dentro de esos estrechos márgenes” en los que debe moverse este supuesto.

El recurso

“Si se pretende su variación, habrá de ser a través de la vía del recurso que proceda”, expone el tribunal apoyándose en la doctrina al respecto del Tribunal Constitucional.

Al igual que ha resuelto con el PP, la Sala ha rechazado también de plano las reclamaciones de aclaración de la sentencia formuladas por el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, condenado a 33 años y 4 meses de cárcel, y que se centraban en que se hiciera “mención expresa en la sentencia de la absolución de los delitos por los que, en conclusiones provisionales, acusaban las acusaciones populares”.

La Sala considera innecesaria esa corrección teniendo en cuenta que esas acusaciones se adhirieron “todas ellas a la calificación definitiva del Ministerio Fiscal” y a esa “pretensión punitiva única” es “a la que se respondió” en sentencia.

Tampoco ha conseguido el ex concejal del PP José Luis Peñas, que fue quien destapó a esta trama corrupta, que se añada en la sentencia que “el verdadero usuario, tenedor y titular del vehículo Mini Cooper 4978 CBW” era el líder de la trama, Francisco Correa, para lo que invocaba el artículo 215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

“No hemos de acceder a ello, porque, precisamente, el referido artículo se refiere a omisiones de pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas, y sucede que tal pretensión no lo fue por dicha defensa en el trámite y momento procesal correspondiente, como era el de conclusiones”.

Otros condenados como el propio Correa (51 años de cárcel) o el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (38 años), pidieron también que se aclarara si los delitos fiscales precedentes al de blanqueo de capitales por los que se condena al testaferro de Gürtel Antonio Villaverde eran los relativos al delito fiscal por el que los otros dos resultaron condenados.

A este respecto, el tribunal señala que tampoco puede entrar en ese aspecto “por cuanto que implicaría hacer valoraciones impropias de un auto de aclaración”.

De este modo, los magistrados únicamente han accedido a corregir aspectos menores contenidos en la sentencia como nombres de algunos abogados que quedaron transcritos de forma errónea.