La ex vicepresidenta del Gobierno y candidata a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha ofrecido este miércoles a sus rivales negociación e integración en su candidatura “antes, durante y después” del cónclave de los ‘populares’ que se celebrará los días 20 y 21 de julio en Madrid.

Así se ha pronunciado Sáenz de Santamaría en declaraciones a los medios a las puertas de la sede del PP en Madrid tras entregar los avales que son necesarios para poder aspirar a presidir el partido, una cifra que no ha querido precisar. “Solo dije a mi equipo, ‘cuando tengamos más de 100, estoy tranquila”, ha apostillado. Los Estatutos del PP exigen un mínimo de 100 a los aspirantes a suceder a Mariano Rajoy.

En la formalización de su candidatura, la ex videpresidenta ha estado acompañada de la ex ministra de Empleo, Fátima Báñez; el ex ministro de Sanidad y presidente del PP Vasco Alfonso Alonso, el ex jefe de Gabinete de Mariano Rajoy, José Luis Ayllón y el senador vasco del Grupo Popular Iñaki Oyarzábal.

Otros ex ministros de Mariano Rajoy han expresado también su apoyo a la candidatura que lidera Sáenz de Santamaría como el extitular de Fomento Iñigo de la Serna, el ex ministro de Energía Álvaro Nadal y el ex portavoz del Gobierno y ex ministro de Educación, Cutura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo.

“Recuperar el Gobierno”

Sáenz de Santamaría ha dicho que tiene “ganas” y que se presenta con el “objetivo” de que el PP “recupere el Gobierno cuanto antes”. Aunque ha dicho que formaliza la candidatura ahora para presidir el PP, ha recordado que los Estatutos del PP señalan que aquel que preside el partido “es el candidato para las siguientes elecciones”.

“Creo que estoy preparada para dirigir este partido y me siento preparada para poder presentarme frente al resto de partidos políticos y ante el conjunto de españoles de cara a las próximas elecciones generales”, ha declarado la ex número dos del Ejecutivo ante los periodistas.

Al ser preguntada expresamente por las declaraciones de la también candidata María Dolores de Cospedal, quien se ha dicho dispuesta a integrar tanto a ella como a Casado en su lista si gana el Congreso, Santamaría ha respondido que le gustaría “trabajar incluso antes”. “Creo que tenemos que hacer un buen congreso y creo que tenemos que fortalecer al partido y nada impide que hablemos antes, durante y, por supuesto, después”, ha señalado.

Preguntada si está dispuesta a debatir con sus rivales, ha señalado que es la comisión organizadora la que tiene que decidirlo. “Los debates son importantes pero una cosa que también es importante y queremos hacer en esta candidatura es llamar a las cosas por su nombre y hablar a los españoles sin complejos y defender nuestras ideas con energía, ha aseverado, para agregar que a los militantes “les gustan las cosas claritas”.