OKDIARIO en la llegada de Mariano Rajoy a su nuevo despacho como registrador en Santa Pola

Rajoy ya es registrador de la propiedad en Santa Pola (Alicante).

El ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha incorporado este miércoles a su despacho de Santa Pola (Alicante) como registrador de la propiedad. OKDIARIO ha sido testigo de cómo el ex líder del Ejecutivo ha empezado a trabajar en su nuevo cargo tras renunciar la semana pasada a su escaño en el Congreso.

Mariano Rajoy llegó este mismo martes a la localidad alicantina en un tren AVE y aprovechó para pasear por sus calles y hacer ejercicio por el paseo marítimo del municipio. Su presencia no pasó desapercibida entre los vecinos, que le fotografiaron mientras paseaba junto a Francisco Riquelme, que ocupaba temporalmente la plaza de registrador de la propiedad en la ciudad cuya titularidad ostenta el ex presidente.

A su llegada a su nuevo despacho, ha asegurado que no tiene nada más que transmitir a los candidatos a sucederle en la Presidencia del PP que aquello que ya expresó, ya que ahora “deben ser los militantes los que elijan democráticamente a su líder”. “No tengo que transmitir nada a los candidatos, salvo lo que yo les dije: que yo me iba, pero la vida continúa y el PP es un gran partido“.

“Lo que diga es poco relevante”

“Mi posición también es conocida, lo dije en el Comité. He convocado un congreso, yo me voy y son los militantes del PP los que tienen que elegir democráticamente quién quieren que sea su líder”, ha afirmado sobre el Congreso extraordinario del PP que tendrá lugar en julio. “Lo que yo diga es poco relevante. No tengo que transmitir nada a los candidatos, salvo lo que yo les dije, que yo me iba, pero la vida continúa y el PP es un gran partido”, ha añadido.

Sobre los cuantiosos periodistas que esperaban su incorporación al trabajo, Rajoy ha comentado que estaba convencido de que ellos creen que es una noticia. “Y por eso están ustedes aquí, pero no tengo muchas más cosas que decir de las que he dicho en las últimas fechas. Yo me he retirado de la política, no hay mucho más que decir”, ha insistido.

Rajoy presentó el pasado 15 de junio su renuncia como diputado en la Cámara Baja y anunció que solicitaría su reingreso en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad, en el que tiene su plaza en Santa Pola.

En su despedida afirmó que “es lo mejor para el PP y para mí y creo que también para España y lo demás no importa nada”, según señaló en su discurso ante los suyos en ambos actos para justificar su salida del partido que ha presidido en los últimos 14 años.