Errejón estrella invitada en una conferencia de las juventudes de la patronal CEOE

El candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid y ex número dos de la formación, Íñigo Errejón, se ha convertido en la estrella invitada de la inauguración del comité ejecutivo de la Confederación española de jóvenes empresarios, (CEAJE), facción dedicada a los emprendedores jóvenes de la patronal CEOE.

Una intervención que le ha generado numerosas críticas entre sus seguidores, por lo que el propio Errejón se justificaba afirmando que se deben escuchar todas las ideas: “Es fundamental debatir nuestro proyecto político y económico escuchando todas las ideas para enriquecer el proyecto y lograr un Madrid sin el lastre de la mafia y los privilegios”, escribía en un mensaje de Twitter junto a numerosas fotografías del acto.

Y es que algunos de sus simpatizantes no entendían su participación en un evento con empresarios: “No me parece nada bien que apoyéis organizaciones empresariales, por muy jóvenes que sean, no casa con tanto “los de abajo” y además está integrada en la CEOE que ha promovido tantas políticas nefastas” o “Irónico es que un comunista inaugure la Confederación de jóvenes empresarios, pero más irónico es aún que lo haga alguien que no ha formado una empresa en su vida. Pasteleó una beca black y asesora para “colocar a sus afines para cuando ya no estén en el poder”, eran tan solo algunos de los mensajes que le hacían llegar.

Buena sintonía

Actitud muy diferente fue la que le demostraron desde CEAJE, y es que su propio presidente, Fermín Albaladejo, le agradecía públicamente haber podido contar con su presencia: “Muchas gracias Íñigo Errejón por asistir y escucharnos. Seguiremos aportando ideas para mejorar la vida de nuestros jóvenes empresarios. ¡Un abrazo!”.

En el acto Íñigo Errejón estuvo acompañado por Tania Sánchez, diputada de Podemos y número tres de su lista para las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid que siguió muy atenta las intervenciones desde la primera fila.