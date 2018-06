Cospedal iniciará su campaña en Barcelona con un mensaje de defensa de la unidad de España

La todavía secretaria general del PP y candidata a presidir el partido, María Dolores de Cospedal, comenzará su campaña electoral este sábado en Barcelona en un acto con afiliados y en defensa de la “unidad de España”, según ha anunciado su portavoz de campaña y ex ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Montserrat ha desvelado que Cospedal acompañó a los afiliados del PP en Cataluña la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre “dándoles apoyo” y ha subrayado que “no hay nadie mejor que ella en la defensa de la unidad de España”.

“Quién mejor defiende la unidad de España es María Dolores de Cospedal. Y Cospedal estuvo el 1 de octubre junto con todos los afiliados de Cataluña en Barcelona porque siempre ha estado con la militancia, siempre ha estado apoyando y dando cariño a todos y cada uno de los afiliados”, ha manifestado.

Montserrat, que ha dicho estar “muy agradecida” por ser portavoz del equipo de Cospedal, ha defendido la candidatura de la ex ministra de Defensa porque “ha hecho su carrera política desde las bases” y “es una mujer que siempre ha estado con la militancia y con los afiliados”. Además, ha subrayado que ha ganado las elecciones en una región como Castilla-La Mancha, en la que nunca había gobernado el PP.

También ha destacado su labor como número dos del partido en los momentos difíciles del PP, en alusión a los casos de corrupción que han afectado a la formación. “Ha defendido como nadie el PP en los momentos más complicados y más difíciles. Ha defendido la dignidad de ser del PP. Ha defendido con orgullo ser del PP”, ha recalcado, para añadir que eso “demuestra la grandeza, el carisma, el liderazgo y la valentía de Cospedal”.

“Unir y sumar”

Además, ha destacado que la ex ministra presenta su candidatura para “unir, sumar y aunar” al PP porque “ama el proyecto” de esta formación, a sus bases y a los afiliados. Se trata, ha proseguido, de que tras el congreso extraordinario de julio el partido salga unido a ganar las elecciones municipales, autonómicas, europeas y generales.

Tras asegurar que en estas “primarias” del PP hay “mucho talento”, ha afirmado que el equipo de Cospedal son “todos los afiliados de España” que quieren que el PP “vuelva a ser el partido más votado” y que “una mujer gobierne España” defendiendo los “principios y valores del Partido Popular”, como la libertad, la igualdad, la justicia social o la familia.

Ante el hecho de que Pablo Casado haya registrado cinco mil avales y Cospedal alrededor de 3.200, Montserrat ha recordado que el ex vicesecretario de Comunicación del PP tenía decidido presentarse hace más de una semana y ha tenido tiempo para recoger apoyos, mientras que la ex ministra decidió hacerlo “hace 24 horas”, una vez que había confirmado su renuncia el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. En su opinión, lo importante no son los avales sino salir “más fuertes y unidos” tras el cónclave para ganar los comicios.