Los sondeos internos que manejan en Génova 13 de cara a la batalla por la Presidencia del Partido Popular dan como ganadora a una candidatura liderada por María Dolores de Cospedal. Hasta este lunes, el favorito era Alberto Núñez Feijóo. Y consideran que su hueco como candidato preferido por la militancia lo puede ocupar una candidatura de la actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Por detrás quedaría la candidatura de Pablo Casado y la de Soraya Sáenz de Santamaría.

No se trata de encuestas al uso. Son los muestreos de campo que tiene cada equipo de confianza de los candidatos –o potenciales candidatos–. Pero unos muestreos que ya arrojan una candidatura favorita para las futuras votaciones de compromisarios que decidirán el gobierno del PP. Lo era inicialmente la de Alberto Núñez Feijóo y ahora lo es la de María Dolores de Cospedal.

Entre sus activos se encuentra la presencia y respeto dentro del partido que tiene y ha tenido en todo este tiempo. Al igual que el hecho de ser una figura con experiencia, algo que siempre se ha valorado más en el voto conservador que en otros colectivos.

Su tiempo de mando en el PP se nota y, por lo tanto, la mayor parte de territorios tributan ante ella, algo que haría que en la vuelta definitiva –la segunda– los compromisarios elegidos y los más de 500 previamente consolidados pudiesen desequilibrar el resultado a su favor.

Por debajo, los muestreos con los que cuentan diversos candidatos coinciden en situar a la candidatura de Pablo Casado. Sus activos son distintos: la juventud e imagen de regeneración cuentan a su favor. Y, pese a acusaciones recientes sobre los asuntos de la formación y el máster, lo cierto es que la imagen de la corrupción instalada en el PP no se liga a él.

Por ello, el deseo de una buena parte del partido de decir adiós ya a esta etapa negra le puede ayudar. Especialmente porque una de las capas tradicionalmente más activas en el voto en los partidos es precisamente la joven y allí es donde más impacto tiene Casado.

La esperanza de que adopte posturas más ideológicas en el campo liberal-conservador igualmente ayuda a Casado a ganar enteros.

La siguiente posición es la que muestran esos sondeos para la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Y es que los votantes son una cosa y los militantes otra muy distinta. Por ello, aunque la percepción de Sáenz de Santamaría entre la población no es mala, dentro del partido, no es una de sus opciones preferidas. Su labor se ha centrado durante todo este tiempo dentro de La Moncloa y eso la ha apartado de un partido donde nunca llegó a tener uno de los cargos predominantes.

Por ello, la ex vicepresidenta del Gobierno parte de peor posición. Pero su capacidad de movimiento y conocimientos la hacen una contrincante con capacidad de recuperar posiciones.

Así se votará el PP a su líder

Hay que tener en cuenta cómo es el modelo de voto en este congreso extraordinario. El PP ha abierto este lunes el plazo formal para presentar candidaturas a la Presidencia del partido ante el congreso de julio que elegirá al sucesor de Rajoy. Aquellos que quieran dar un paso adelante dispondrán hasta el miércoles 20 de junio a las 14:00 horas para presentarse.

A partir de ese momento, comenzará la campaña electoral interna desde el 23 de junio al 4 de julio. Los afiliados podrán inscribirse para participar en la elección del presidente del PP hasta el 25 de junio y para participar como compromisario en el congreso dispondrán de plazo hasta el 29 de junio.

Todas las asambleas se celebrarán el jueves 5 de julio en las sedes del partido de toda España –desde las 09:30 hasta las 20:30 horas– y está previsto que haya dos urnas: una para la elección de candidatos; y otra para elegir a los 2.612 compromisarios electos que participarán en el cónclave.

Un total de 3.134 compromisarios acudirán al XIX congreso extraordinario fijado para los días 20 y 21 de julio. De esa cifra, 522 son miembros natos y 2.612 son electos, por lo que tendrán que ser elegidos por los afiliados en la votación que tendrá lugar el 5 de julio en toda España.

Los criterios de distribución de los compromisarios se mantienen iguales a los de los anteriores congresos del PP celebrados desde 1990, de forma que habrá seis compromisarios mínimo por provincia y las islas, Ceuta y Melilla tendrán como mínimo tres compromisarios. El resto de compromisarios se distribuirá otorgando un 75% según afiliación y un 25% por resultados electorales de las anteriores elecciones generales.