De la Serna convoca a los medios el miércoles y sopesa ser candidato a presidir el PP

De la Serna sopesa presentar su candidatura a liderar el PP

El ex ministro de Fomento Íñigo de la Serna ha convocado para mañana miércoles a los medios de comunicación, en la sede del PP de Cantabria, para hablar “de actualidad política”, horas antes de que se cierre el plazo para presentar candidaturas con las que optar a la Presidencia del partido, por lo que todo parece indicar que anunciará que se presenta.

De la Serna, uno de los dirigentes populares que ha sonado como posible candidato a sustituir a Mariano Rajoy al frente del PP, intervendrá ante los periodistas en la sede del partido en Santander, a partir de las 11.00 horas.

Hasta ahora, las “números 2” de Rajoy Soraya Saénz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, junto a Pablo Caso, José Manuel García Margallo y José Ramón García Hernández y José Luis Bayo han anunciado que aspiran a presidir la formación. Mañana, miércoles, finaliza el plazo para aspirar a liderar el PP.

Apoyos en el PP

En las redes sociales ya ha habido militantes que han pedido al ex ministro que se presente para liderar la formación tras la renuncia de Rajoy. El pasado 9 de junio, el propio de la Serna desmentía, sin embargo, tener nada que ver con una hipotética candidatura que circulaba en Twitter: “Buenas tardes, me gustaría dejar claro que no he tenido ninguna participación en la creación ni en el impulso de la cuenta InigoPresidente”, escribió en su perfil de la red social.

Íñigo de la Serna cuenta con una amplia trayectoria política: antes de ser nombrado ministro de Fomento en la segunda legislatura de Mariano Rajoy, en el año 2016, este ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria en la especialidad de Hidráulica, Oceanografía y Medio Ambiente; había sido alcalde de la ciudad de Santander desde 2007.

En ese periodo presidió la Red Española de Ciudades Inteligentes (REC) y el Consejo de Municipios y Regiones de Europa.