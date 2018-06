Juan Manuel Moreno recaba apoyos para lanzar la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría. El barón del PP por Andalucía se ha puesto manos a la obra para recopilar los apoyos necesarios antes del miércoles con el fin de tener preparada la estructura necesaria para que la ex vicepresidenta del Gobierno pueda dar el salto.

Moreno lidera uno de los tres territorios bajo control de Sáenz de Santamaría: Andalucía, País Vasco y, al menos, en parte, Extremadura. Y tiene su mayor influencia en Málaga, Huelva y Sevilla.

Y el barón andaluz se ha convertido, de hecho, en una de las grandes bazas de la ex vicepresidenta para mantener el desafío por la Presidencia del partido. Su otro gran apoyo es Alfonso Alonso, que hace lo propio desde el País Vasco.

La renuncia de Alberto Núñez Feijóo ha cambiado el panorama radicalmente. A partir de ahora, si María Dolores de Cospedal quiere evitar el control del partido por parte de la ex vicepresidenta, debe dar un paso al frente. Es cierto que existen varias candidaturas. Y entre ellas la de Pablo Casado tiene especial fuerza en el partido.

Pero también es verdad que Cospedal considera que el freno a Soraya Sáenz de Santamaría debe venir de ella. Especialmente porque la etapa Maíllo ha cambiado la composición interna y el juego de fuerzas y Pablo Casado no tiene la misma identificación con Cospedal que llegó a tener en el pasado.

Por ello es muy probable que la ex vicepresidenta del Gobierno se presente. Y ante esa posibilidad, Cospedal igualmente cree que debe dar el paso ahora que ya se ha confirmado que el candidato natural –Alberto Núñez Feijóo– no acude a la carrera.

Sáenz de Santamaría, de hecho, empezó su pugna desde el día menos uno: y es que empezó a moverse para dejar claro que estaría en la pelea por los cargos desde el día previo al anuncio de dimisión de Rajoy como presidente del partido.

Ahora la batalla ya está clara: porque sin Feijóo, Sáenz de Santamaría sabe que puede optar al máximo, algo que le permitiría controlar su hasta ahora flanco débil. El partido. Y ese movimiento, de hecho, será el desencadenante del resto: la decisión de Cospedal. E, incluso, del juego como independiente dentro de esa pugna de la candidatura de Casado.