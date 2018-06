Podemos está dispuesto sellar alianzas postelectorales con el PSOE en municipios y comunidades autónomas tras las elecciones de la primavera de 2019. La formación de Pablo Iglesias apoyará a los de Pedro Sánchez allí donde sus votos resulten claves y espera recibir la misma ayuda de los socialistas en aquellas instituciones donde la necesite para gobernar. Así lo ha dejado entrever el líder de Podemos en su último programa en Fort Apache, la tertulia política que presenta en el canal iraní HispanTV. Iglesias y Sánchez se reunieron en secreto el pasado jueves en La Moncloa.

En un momento del debate, dedicado a la temática ‘España tras la moción de censura’, el dirigente morado tomó la palabra y señaló: “En las próximas elecciones municipales y autonómicas va a haber una realidad de gobierno en la que, o bien manda el PP con Ciudadanos, o Ciudadanos con el PP, o bien manda el PSOE con nosotros, o nosotros con el Partido Socialista”, enfatizó.

De esta forma, Iglesias mostró su intención de reeditar los acuerdos alcanzados por PSOE y Podemos tras las municipales y autonómicas de 2015, con las ‘marcas blancas’ y las confluencias de la formación morada gobernando en Ayuntamientos como Madrid, Barcelona, Zaragoza o Valencia, y los socialistas mandando, gracias a sus votos, en comunidades como Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares.

“Ese mundo en el que el sistema político del 78 ha cambiado su sistema de partidos y no sólo su sistema de partidos, creo que va a condicionar lo que pase en los próximos meses, más allá de los fuegos de artificio y las campaña de publicidad”, añade el secretario general de Podemos en clara alusión al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.

Iglesias quiere ir tejiendo una relación cercana con el PSOE de Pedro Sánchez para aislarlo de Ciudadanos en clave electoral

Con todo, Iglesias quiere ir tejiendo una relación cercana con el PSOE de Pedro Sánchez para aislarlo de Ciudadanos en clave electoral. En el último Consejo Ciudadano estatal de Podemos, celebrado el pasado viernes, el líder morado ofreció al presidente socialista ser su “principal socio de Gobierno” e “iniciar una colaboración parlamentaria estrecha que permita al Congreso ejercer como poder legislativo”.

“Mirar a su izquierda”

Eso sí, Iglesias recalcó que tal colaboración se mantendrá siempre que el jefe del Ejecutivo esté dispuesto a “mirar a su izquierda” y sacar adelante medidas progresistas. El exeurodiputado puso sobre la mesa una veintena de actuaciones y condicionó su apoyo a los Presupuestos de 2019 al grado de cumplimiento de las mismas por parte del Gobierno.

Un día antes, el jueves, Sánchez mantuvo esa reunión secreta con Iglesias en La Moncloa, evitando así comparecer ante la prensa tanto por su currículum falseado como por la imputación de su ministro de Agricultura, Luis Planas, en el caso de los pozos ilegales de Doñana.

La co-portavoz de Podemos, Noelia Vera, afirmó este lunes en rueda de prensa que en esa cita privada ambos dirigentes “hablaron de la construcción de propuestas para los próximos Presupuestos, porque pronto tendremos que debatir sobre techo de gasto, y establecer una primera línea de trabajo”, declaró. En este sentido, Vera señaló que Sánchez trasladó a Iglesias su intención de hacer “unos Presupuestos diferentes a los que ha tenido que asumir” del PP.

“No nos ha llamado”

En cambio, la portavoz de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, indicó ayer al mediodía que Sánchez todavía no había contactado con el líder de su partido, Albert Rivera, ni le había propuesto negociar su apoyo al techo de gasto de 2019. “No ha habido ninguna reunión con Rivera ni ningún contacto; no nos ha llamado”, precisó Arrimadas. No obstante, la dirigente naranja manifestó en rueda de prensa tras la Ejecutiva de C’s que “nosotros estamos abiertos a hablar” con el Ejecutivo sobre la cuestión del techo de gasto, paso previo a la elaboración de los PGE del próximo año.