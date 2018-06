“No veo unos Sanfermines sin toros, pero sí sin corridas”. La frase va a levantar polémica en Pamplona porque quien la pronuncia es el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, de EH Bildu.

La fiesta más internacional de España se acerca y el alcalde de Pamplona ha decidido dar un paso insólito: que las corridas puedan ser prohibidas en un futuro en Pamplona, una de las ciudades españolas con mayor tradición taurina.

Asiron ha abierto la puerta a la prohibición de las corridas de los Sanfermines en una entrevista ajena a la Comunidad Foral de Navarra. Al cumplirse los tres años de mandato, el bildutarra ha se ha sometido a las preguntas de ‘El Temps’, una publicación pancatalanista de la Comunidad valenciana que le ha planteado “las contradicciones de una fiesta que le ha proporcionado fama mundial a la ciudad”.

¿Podrían existir los encierros de los Sanfermines sin que se celebraran corridas de toros?, pregunta el periodista. Y responde el alcalde de Pamplona: “Este debate debe existir, porque, de cara al futuro, nadie se imagina un ocio basado en el sufrimiento animal. Esto es así y la sociedad cada vez lo tiene más claro. Pero, insisto, este es un debate social y la institución evolucionará en paralelo. Nuestra fiesta en gran medida todavía gira alrededor del toro, pero tenemos que crear alternativas reales antes de caer inmersos en una crisis mayor. No veo unos Sanfermines al 100% sin toros, pero sí veo, a medio plazo, unos Sanfermines sin corridas”.

La frase de Asiron sorprende porque hace tres años, tras ser elegido alcalde, afirmó que prohibir los toros en Pamplona sería igual de “ridículo” que implantar un encierro en San Sebastián. Por ello, defendía entonces, no era partidario de prohibir los festejos taurinos “como tales”, sino de que en cada localidad “las tradiciones y el peso que tienen sean medidos”.

El alcalde de Pamplona se define aficionado aficionado a los toros “del 7 al 14 de julio”, durante las fiestas de San Fermín, mientras que el resto del año no lo es “demasiado”. “He sido joven y he ido a los toros muchas veces con mis amigos y me lo he pasado muy bien. Tengo un abono desde hace 33 años”, ha explicado en numerosas ocasiones.