Iglesias acordó con Sánchez en su reunión secreta iniciar un “trabajo fluido conjunto” en el Congreso

La secretaria de Participación de Podemos y coportavoz de la Ejecutiva, Noelia Vera, ha explicado este lunes que la reunión secreta que mantuvo el pasado jueves en La Moncloa el secretario general, Pablo Iglesias, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sirvió entre otras cosas para acordar iniciar una iniciar una “formula de trabajo” conjunto entre los grupos parlamentarios de Unidos Podemos y PSOE.

“Lo que se establece en esa reunión es que la fórmula de trabajo va a ser más fluida, se va a empezar a trabajar de forma conjunta“, ha explicado Vera en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede de Podemos tras la reunión de la Ejecutiva, en la que ha explicado que el siguiente paso en esta nueva colaboración será que los grupos parlamentarios “se sienten en una mesa” para “ponerse a trabajar de forma conjunta”.

La dirigente ‘morada’ ha explicado que la reunión entre Iglesias y Sánchez fue “una primera toma de contacto” para abordar el “nuevo escenario de trabajo” que se ha abierto con la llegada del PSOE a La Moncloa, y “eso es lo que se va a construir a partir de ahora”, para sacar adelante medidas en las que las dos formaciones coinciden para revertir la acción de Gobierno del PP.

Una “hoja de ruta”

En esta línea, Vera ha señalado que todavía “no hay formato acordado” para esa colaboración parlamentaria que se enfatizará a partir de ahora, ni un calendario de trabajo. “Ahora hay que ver en qué se puede colaborar, que diferencias tenemos que respetar o que acuerdos se pueden formar”, ha señalado.

“Todavía no hay nada acordad, no se ha hablado de ningún formato en concreto, sino de materializar la relación, como venimos haciendo desde hace tiempo. Esta semana veremos en qué se concreta. Pero no hay formato acordado sino voluntad de trabajar de forma conjunta en cosas que nos unen, y establecer una hoja de ruta”, ha ahondado.

Eso sí, Vera ha afirmado que aunque todavía no hay ni formato ni calendario, Iglesias y Sánchez sí acordaron en su “primera toma de contacto”, a iniciativa del presidente, naturalizar la relación entre los grupos parlamentarios, para establecer una “colaboración de trabajo más práctica y sostenible dentro del Congreso”.

Sánchez quiere “unos Presupuestos diferentes”

Esta nueva fórmula de trabajo conjunto tendrá como primera tarea abordar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 y el techo de gasto. A este respecto, Vera ha informado de que Sánchez trasladó a Iglesias su intención de hacer “unos Presupuestos diferentes a los que ha tenido que asumir” del PP.

“Hablaron de la construcción de propuestas para los próximos Presupuestos, porque pronto tendremos que debatir sobre techo de gasto, y establecer una primera línea de trabajo”, ha asegurado Vera, quien no obstante, ha reconocido después que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y que depende de ellos la aprobación del techo de gasto.

El encuentro entre Iglesias y Sánchez, del que no se informó a los medios de comunicación, se produjo un día antes de la reunión de la dirección de Podemos del pasado viernes, en la que el líder ‘morado’ expuso una batería de 20 medidas que su formación aspira a negociar con el PSOE para que queden reflejadas en los próximos PGE.

En dicha reunión del llamado Consejo Ciudadano Estatal (CCE) de Podemos, Iglesais ofreció a Sánchez ser su “principal socio de Gobierno” e “iniciar una colaboración parlamentaria estrecha que permita al Congreso ejercer como poder legislativo”, siempre que el presidente del Gobierno esté dispuesto a “mirar a su izquierda” y sacar adelante medidas progresistas.

Memoria histórica, “en la buena dirección”

Entre las medidas que Podemos considera prioritarias están, por ejemplo, la necesidad de revalorizar las pensiones y aprobar permisos de maternidad y paternidad igualitarios e intransferibles. No obstante, también ven con buenos ojos que el Gobierno trabaje además en otro tipo de propuestas como la de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos.

“Un Gobierno tiene mucha capacidad de acción, por lo tanto, debe hacer las dos cosas. Se pueden garantizar la dignidad de las pensiones, derogar el factor de empobrecimiento, y también se tiene que dar pasos en memoria histórica. Los anuncios que han hecho el Gobierno van en la buena dirección, pero queda muchísimo por hacer”, ha explicado el secretario de Organización, Pablo Echenique.

Según Echenique, que como cada lunes ha participado en la rueda tras la Ejecutiva junto a Vera, el hecho de que haya “un director genocida enterrado en un mausoleo gigantesco mientras hay decenas de muertos en las cunetas es una vergüenza democrática”. “Proyectamos una nefasta imagen hacia el exterior”, ha enfatizado.