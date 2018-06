El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha anunciado este lunes, contra pronóstico, su candidatura para presidir el partido.

“Yo sí quiero presidir el PP y no creo que haya que esperar al futuro sino salir a conquistarlo”, ha dicho, en declaraciones a los medios ante la sede nacional de Génova. En un mensaje velado a Alberto Núñez Feijóo, que aún no ha desvelado sus planes, ha avisado que “no podemos seguir arrastrando los pies durante toda una semana para pensar quién quiere liderar un partido que es uno de los pilares fundamentales del sistema democrático español”.

Recuperar al votante de Ciudadanos

Casado ha considerado que “la política no es un maratón sino una carrera de relevos”, y ha dicho querer trabajar para recuperar a los votantes del PP “desencantados” y que, en los últimos años, “por la crisis o por otros avatares” se han ido a partidos como Ciudadanos porque “no se han sentido tan identificados con el partido que siempre han defendido”.

El dirigente ‘popular’ ha explicado los ejes de su proyecto: libertad individual y económica, unidad de España “frente a todo”, familia, seguridad y la lucha contra el terrorismo y la defensa de las víctimas. Además, ha añadido que el PP “es el partido tiene que recuperar la honestidad y la eficacia en la gestión como seña de identidad para todos los administrados”.

Asimismo, ha destacado que el suyo no es un proyecto “personal”, sino “de todos” y para el futuro y ha destacado los logros del PP en la salida de la crisis, la situación en Cataluña o la derrota de ETA. No obstante, ha advertido de la urgencia de “mirar al futuro y ponernos a la vanguardia de los partidos europeos, para empezar a debatir con las cuestiones que van a preocupar a España”.

“Es un proyecto renovador pero integrador, estamos orgullosos de lo que hemos hecho bien, pero cambiar lo que no hemos hecho tan bien”, ha avisado. Ha considerado también que se trata de una candidatura “para volver a conquistar el Gobierno de España”. El aspirante ha anunciado que este mismo martes presentará al equipo que le acompañará en la competición por suceder a Mariano Rajoy.

“Traidores que ni siquiera conocía”

Casado ha defendido que, como portavoz del PP, siempre ha dado “la cara”, en referencia a los escándalos de corrupción, incluso “frente a traidores que ni siquiera conocía”.

El candidato ha destacado el “honor” de haber trabajado con Mariano Rajoy y, anteriormente, con José María Aznar y ha opinado que “la ilusión que tienen los afiliados cuando van a la sede está más vigente que nunca”.

Casado ha dado el paso por sorpresa este lunes, el día en que se abría el plazo para que los aspirantes comunicasen su intención de competir por el relevo de Rajoy.

“He decidido presentarme al Congreso Nacional del PP. Atenderé a los medios de comunicación a las 11:30h en la entrada de la sede nacional. #IlusiónPorElFuturo”, avanzó en un mensaje en su cuenta de Twitter.