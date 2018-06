Los inmigrantes de Valencia aplauden la llegada de sus compatriotas del ‘Aquarius’

Los inmigrantes que residen en Valencia aplauden la decisión del Gobierno de proporcionarles el estatus de refugiado y los beneficios que ello conlleva: trabajo remunerado, una vivienda o documentación. La solidaridad del migrante con los que en unas horas compartirán ciudad, y entre los que llegan muchos compatriotas, la traslada Moribo en conversación con OKDIARIO. Abandonó África hace 14 años y llegó a nuestro país desde su Malí natal. Estos días ha revivido mentalmente su penoso viaje a Europa viéndolo por televisión en Casa Caridad, la ONG de Valencia en que reside.

A escasas horas de la llegada de los 629 ( procedentes de 26 países y 23 de ellos africanos, entre ellos de Malí) se muestra encantado de la decisión de Pedro Sánchez : “Me parece justo, porque era necesario y le damos las gracias al Gobierno de España que ha recogido a esa gente que va a llegar, porque les han salvado la vida. Hemos visto lo que ha hecho Italia y lo que ha pasado, ha habido mucha gente que ha muerto en el mar”, señala.

“Es justo y les han salvado la vida, le damos las gracias al Gobierno de España y al de Valencia”, apunta Moribo (Malí)

Ese agradecimiento lo extiende Moribo a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento de Valencia : “Sí, y estamos agradecidos sobre todo con el gobierno de Valencia porque les van atender y dar comida, y ha echado una mano a unos seres humanos, que todos somos iguales y lo que ha pasado con esta gente le puede pasar a cualquier persona”, advierte.

Este maliense manda además un mensaje para la reflexión: “Es una situación que da un poco de vergüenza sobre todo para otros africanos. Los gobiernos de allí se tendría que poner las pilas ,porque la emigración no está bien si tiene que salir tantos jóvenes para venir aquí y que no tengan un futuro por delante“, denuncia. A Moribo le gustaría que”los gobiernos africanos buscaran soluciones, porque allí hay guerras civiles y cosas muy malas”.

26 nacionalidades a bordo

Entre las nacionalidades que viajan en el Aquarius y que este domingo pisarán el Muelle Uno del Puerto de Valencia hay tres asiáticas. Una de ellas, Pakistán. “Me parece muy bien, hay gente que tiene ganas de trabajar y no puede hacerlo porque no tiene papeles y por eso sufren en la calles. Cuando los tengan podrán hacerlo y salir adelante y no habrá robos. Y hay que dar una oportunidad a todo el mundo” nos asegura Jamal, un joven pakistaní que llegó a España hace 9 años.

“Es una oportunidad. Por supuesto que me habría gustado tener las mismas facilidades”, reconoce Jamal (Pakistán)

Este valenciano de adopción entiende que no todos los inmigrantes que llevan tiempo esperando poder regularizar su situación y vean cómo los 629 pasajeros del ‘Aquarius’ van a entrar en el país sin tener que ir a centros de internamiento o ser devueltos a sus países de origen consideren justo ese tratamiento. “Claro, sí pueden pensarlo, pero la mayoría va a pensar bien. Es una oportunidad para ellos” explica Jamal, que se alegra por los que van a llegar, entre los que hay algún compatriota. Y lo hace antes de reconocer que le habría gustado tener las mismas facilidades: “Hombre, por supuesto que sí”, se sincera.

Moribo y Jamal son algunos de los 95.000 extranjeros censados en Valencia. Como ellos, hay muchos miles más que no tienen permiso de residencia y viven en el punto de destino del Aquarius de forma irregular. Este domingo celebrarán su atraque en el puerto de Valencia y su acogida por un dispositivo de más de 2.300 personas, que será el encargado de ofrecer una primera atención, fundamentalmente sanitaria, a los 629 migrantes del buque, entre ellos 11 niños, 1oo menores, más de 80 mujeres y siete de ellas embarazadas.

Hay acreditados 600 periodistas para cubrir la llegada. Será en torno a las 6 de la mañana cuando comience a arribar la flotilla (el Aquarius y los dos barcos de guerra italianos que le acompañan) a las instalaciones donde se celebró la Copa América de vela, habilitadas por la Generalitat Valenciana.